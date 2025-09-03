"
OSSE anunció baja presión de agua por mantenimiento: cuándo y dónde

El jueves 4 de septiembre se realizarán tareas de lavado en el potabilizador Marquesado; se recomienda uso responsable del agua.

Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) informó que este jueves 4 de septiembre se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento y lavado en la reserva del Establecimiento Potabilizador Marquesado, lo que podría generar baja presión en el suministro de agua potable en sectores de los departamentos Capital, Chimbas y Rivadavia.

Los trabajos comenzarán a las 7.00 y afectarán principalmente las zonas comprendidas entre Avenida Benavidez, Calle Paula Albarracín de Sarmiento, República del Líbano, calle Chacabuco y Avenida Libertador.

Desde la empresa recordaron a los vecinos que los tanques domiciliarios permiten afrontar este tipo de situaciones por más de 24 horas, siempre que se haga un uso responsable y racional del agua. Además, destacaron que estas labores son necesarias para garantizar la potabilidad y calidad del suministro a largo plazo.

OSSE recomendó a los usuarios prever la baja presión y ajustar el consumo durante la jornada de tareas. La empresa aseguró que, una vez finalizadas las tareas de mantenimiento, el servicio se normalizará de forma gradual.

Las autoridades de OSSE insisten en la importancia de mantener los tanques domiciliarios en condiciones óptimas, como una herramienta clave para afrontar situaciones de baja presión durante tareas de mantenimiento programadas.

