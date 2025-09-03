Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) informó que este jueves 4 de septiembre se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento y lavado en la reserva del Establecimiento Potabilizador Marquesado, lo que podría generar baja presión en el suministro de agua potable en sectores de los departamentos Capital, Chimbas y Rivadavia.
OSSE anunció baja presión de agua por mantenimiento: cuándo y dónde
El jueves 4 de septiembre se realizarán tareas de lavado en el potabilizador Marquesado; se recomienda uso responsable del agua.