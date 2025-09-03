OSSE anunció baja presión de agua por mantenimiento: cuándo y dónde

image

OSSE recomendó a los usuarios prever la baja presión y ajustar el consumo durante la jornada de tareas. La empresa aseguró que, una vez finalizadas las tareas de mantenimiento, el servicio se normalizará de forma gradual.

Las autoridades de OSSE insisten en la importancia de mantener los tanques domiciliarios en condiciones óptimas, como una herramienta clave para afrontar situaciones de baja presión durante tareas de mantenimiento programadas.