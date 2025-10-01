Inauguraron la Plaza Héroes de Malvinas en Santa Lucía

Plaza Héroes de Malvinas Santa Lucía (5)

El gobernador Orrego expresó durante el acto que “esto no es sólo una plaza, es una mega obra. Con este polideportivo para que los chicos jueguen, con todos los detalles, con un circuito de la salud, con toda la iluminaria nueva. Yo recuerdo bien la plaza como estaba y ahora realmente se ha dado ese valor agregado, ponerla a la altura de los nuevos tiempos”.

Plaza Héroes de Malvinas Santa Lucía (6)

Y agregó que “también en considerar lo que por ahí se repite muchas veces y que no lo cumplimos después la realidad. Pues la verdad, hoy estamos rindiendo homenaje en esta plaza que se llama Héroes de Malvinas. En realidad, generalmente, la estaríamos inaugurando el 2 de abril, que es el Día de Malvinas, pero estamos inaugurando un 30 de septiembre. Significa que todos los días tenemos que homenajear a cada uno de los Héroes de Malvinas que estuvieron ahí para defender nuestra soberanía”.

Por su parte, el intendente destacó que “la Plaza Héroe de Malvinas, es como una plaza principal dentro de lo que es Zona Norte de nuestro departamento, una plaza muy importante, que la hemos podido renovar prácticamente de cero. Hay un sector que es de un circuito de salud, y un polideportivo, también todo acondicionado para que los chicos puedan disfrutar y pasarla bien”.

Plaza Héroes de Malvinas Santa Lucía (8)

Agregó que “para nosotros es un placer y un gusto también que nos acompañe el gobernador, que es la persona que, en cierta forma, nos da la posibilidad a todos los intendentes de poder hacer y concretar acciones. Si no fuera por él, estas acciones no se podrían llevar adelante”.

Sobre las obras

La creación de este espacio verde destinado al esparcimiento y el deporte busca mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona. El proyecto se concibió como un espacio público moderno, seguro e inclusivo, diseñado para satisfacer las necesidades de recreación y encuentro de la comunidad local.

Plaza Héroes de Malvinas Santa Lucía (1)

Para garantizar la seguridad y funcionalidad del lugar, la obra incluyó un sistema de iluminación LED con cableado subterráneo, complementado con bolardos lumínicos que realzan el diseño del entorno. Además, se instalaron paradas de colectivo de última generación para facilitar el transporte público a los residentes del área.

Plaza Héroes de Malvinas Santa Lucía (7)

El equipamiento de la plaza se pensó para fomentar el bienestar y la actividad física. En este sentido, se dispuso de equipamiento de salud urbana y un juego infantil de vanguardia con piso antigolpe, diseñado para niños de distintas edades. El mantenimiento de las áreas verdes quedó asegurado mediante sistemas de riego por aspersión y goteo.

Plaza Héroes de Malvinas Santa Lucía (9)

El diseño del espacio incorporó también nuevo mobiliario urbano de hormigón y una cuidada forestación que embellece el entorno. Junto con la cartelería y los trabajos de pintura, estos elementos reforzaron la identidad del lugar. Un mástil de 22 metros con iluminación LED se erigió como un elemento central y simbólico de la plaza.