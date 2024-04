"Si Milei habla de abrirse al mundo, espero que el Túnel de Agua Negra sea parte"

-Durante su gestión, ¿cree que habrá un avance del proyecto del túnel Agua Negra?

-“Para mí, y para los sanjuaninos en particular, el túnel Agua Negra es una obra esencial que nos brinda la oportunidad de integrarnos regionalmente y fomentar el intercambio global. Es un proyecto muy maduro, estudiado por ambos países. Sin embargo, debido, a veces, a cuestiones políticas y económicas, no hemos podido avanzar como quisiéramos. Pero es una tarea en la que nunca debemos dejar de trabajar para convertir ese sueño en realidad.

Es crucial que se revitalice el EBITAN para impulsar el avance del proyecto. Además, sabemos que la situación económica y financiera de Argentina es la peor de la historia, pero vendrán tiempos mejores donde tendremos la oportunidad de continuar. Como Corredor Bioceánico, el proyecto nos permite unir el Atlántico con el Pacífico, ofreciendo oportunidades para más de 10 millones de habitantes, facilitando el transporte de bienes y servicios y promoviendo la apertura hacia el mundo”.

-¿Ha faltado voluntad política de las autoridades chilenas para potenciar el proyecto?

“Ha habido diferentes posturas. La expresidenta Bachelet coincidió con el presidente Mauricio Macri en que era un proyecto importante para la integración. Sin embargo, en la segunda etapa de Macri y en la primera etapa de Piñera, éste último no mostró interés en avanzar, ya que consideraba que había otras prioridades. Actualmente, en un momento delicado para nosotros, estamos en un proceso de reordenamiento del Estado y buscando estabilidad fiscal. Estamos atravesando una etapa de ajuste importante. Personalmente, espero que se pueda avanzar, y seguramente será la canciller quien informe al respecto. Respecto al presidente Milei, lo veo con una perspectiva de abrirse al mundo, y espero que este proyecto sea parte de esa apertura, sobre todo, para los sanjuaninos, que tenemos grandes expectativas en materia de transmisión energética y electromovilidad”.

-Uno podría inferir que el túnel no es una prioridad para el presidente Milei.

“Eso habría que preguntárselo a Milei. Desde mi perspectiva como gobernador, el túnel es una prioridad, ya que representa oportunidades para argentinos y chilenos. Pero la última palabra la tienen los presidentes Milei y Boric. Aún no he escuchado sus opiniones al respecto, pero en Argentina estamos enfrentando tiempos difíciles donde hay otras cuestiones en juego. Sin embargo, si Milei habla de abrirse al mundo, espero que el túnel de Agua Negra sea parte de ese proceso”.

-¿Existe algo concreto sobre la iniciativa de tener vuelos directos entre San Juan y La Serena?

“Vamos a hacer el máximo esfuerzo para los vuelos a La Serena. Más allá de hacerlo con aerolíneas, es hacerlo con empresas low cost y estoy haciendo tratativas, no sólo con La Serena, sino también con Santiago. Nosotros hemos decidido bien donde queremos un vuelo internacional y sin ninguna duda sería a Chile. Estamos trabajando y dentro de dos semanas tendremos reuniones con alguna aerolínea low cost y ver qué posibilidades de ir mirando una visión de futuro, no solo tener la chance de trabajar en poco tiempo. Son gestiones que hay que hacer, y juntarse a charlar es una de mis prioridades: el poder conectarnos con el hermano país de Chile. Sin duda es fundamental”.

-¿Ha tenido algún tipo de acercamiento con la gobernadora Krist Naranjo?

“No, pero hay posibilidades, ya que tenemos agendado un evento al que voy a tratar de ir, que es el 24 y 25 de abril que se desarrollará en Coquimbo y seguramente estará la gobernadora y veremos la posibilidad de una reunión. También estamos invitados por el alcalde de Vicuña. Estamos viendo las posibilidades de ir”.

-¿Cómo analizan el masivo paso de personas por el paso de Agua Negra desde y hacia Argentina en las últimas semanas?

“El objetivo siempre es poder mejorar los caminos, el poder pavimentarlos. Sé que Chile también tiene como objetivo de su tramo el poder concretarlo. Nosotros estamos haciendo la gestión porque no depende de la provincia, sino del Gobierno Nacional. Siempre ha habido intercambio de turismo con Chile. Nosotros estamos siempre llanos para recibir en Mendoza y San Juan, como lo mismo allá. Son visitas masivas a Coquimbo y he visto muchos vehículos con patentes chilenas acá. Eso me pone muy feliz y nos encanta que puedan venir. Vamos a estar trabajando en eso. Si bien acá los alimentos subieron y allá en Chile en el rubro textil y ropa siempre se manejan muy buenos precios, la combinación es buena para el intercambio de bienes y servicios. Además cada día se va afianzando nuestros lazos afectivos con nuestros hermanos de Chile. A veces somos nosotros que viajamos para allá y los chilenos han venido muchísimo porque les convenía por el cambio”.

Fuente: eldía