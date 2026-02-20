Orrego recibió a las máximas autoridades de la empresa Vicuña en Argentina

En el encuentro los directivos acordaron con el gobernador una visita a la sede central de la empresa en Vancouver para reunirse con el máximo órgano de decisiones que es el directorio de accionistas, a quien reporta el equipo recibido por Orrego. El objetivo será profundizar y definir los términos generales de un acuerdo integral con la provincia respecto de regalías, aportes a fideicomisos de infraestructura y posibles adelantos para obras prioritarias, que los equipos técnicos de ambas partes ya vienen trabajando. El directorio de la empresa lo integran los representantes de las empresas socias Lundin y BHP, Jack Lundin (Presidente y CEO de Lundin Mining), Carlos Ramírez (VP Vicuña JV BHP), Teitur Poulsen (EVP y CFO de Lundin Mining) y Brandon Craig (Presidente de Americas BHP).

El Gobernador resalto que “San Juan demuestra que cuando hay reglas claras, institucionalidad y vocación de desarrollo, las inversiones llegan. Este proyecto no es sólo minería, esto significa empleo de calidad, desarrollo de proveedores locales e infraestructura y crecimiento para las próximas décadas”. Luego agrego que “Este anuncio es una señal muy clara del posicionamiento que hoy tiene San Juan en el mundo minero. Hemos trabajado con seriedad, previsibilidad y transparencia para generar confianza en los inversores, y los resultados están a la vista”, sostuvo Orrego.

Con este anuncio, la provincia reafirma su liderazgo nacional en materia de grandes inversiones. San Juan ya registra más de USD 31.000 millones comprometidos en proyectos adheridos o en proceso de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), concentrando aproximadamente más del 60% del total de inversiones presentadas bajo este régimen en Argentina.

Vicuña aspira a convertirse en una de las cinco minas productoras de cobre, oro y plata más grandes del mundo, con 70 años de vida útil.

Para avanzar en los plazos previstos, se espera la aprobación formal del RIGI por parte del Gobierno Nacional, la sanción de la Ley Aclaratoria sobre Glaciares en el Congreso y la firma de un Acuerdo Integral entre la Provincia y la empresa Vicuña, en el que ya se está trabajando.