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Cambio de planes: la Cámara de Comercio invitó a no abrir este 2 de abril

A diferencia de las sugerencias iniciales, la entidad gremial empresaria convocó a los comerciantes a adherir a la conmemoración del 2 de abril.

En un giro respecto a las comunicaciones previas, la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan emitió un nuevo comunicado en el que prioriza la memoria histórica sobre la actividad mercantil. Al coincidir este Jueves Santo con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la institución busca que el sector comercial se sume al reconocimiento de los héroes nacionales.

Un gesto por la memoria

La iniciativa no prohíbe la apertura, pero invita a una jornada de reflexión. Desde la Cámara, sugieren que los establecimientos que decidan levantar sus persianas este jueves incorporen elementos conmemorativos en sus vidrieras o interiores, como una forma de rendir homenaje a los excombatientes y reafirmar el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas.

  • Miércoles 1: Pese a conmemorarse el Día del Empleado Público, la actividad comercial se desarrollará con total normalidad en toda la provincia.

  • Jueves Santo: La Cámara sugiere que los comercios no atiendan en sus horarios habituales.

  • Viernes Santo: Al ser feriado nacional, no habrá atención al público. La gran mayoría de los establecimientos permanecerán cerrados.

  • Sábado: La actividad comercial retomará su funcionamiento habitual, con apertura en los horarios normales de cada local.

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