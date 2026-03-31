En un giro respecto a las comunicaciones previas, la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan emitió un nuevo comunicado en el que prioriza la memoria histórica sobre la actividad mercantil. Al coincidir este Jueves Santo con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la institución busca que el sector comercial se sume al reconocimiento de los héroes nacionales.
Cambio de planes: la Cámara de Comercio invitó a no abrir este 2 de abril
A diferencia de las sugerencias iniciales, la entidad gremial empresaria convocó a los comerciantes a adherir a la conmemoración del 2 de abril.