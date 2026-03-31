Advierten sobre incumplimientos en el Programa Incluir Salud

El Programa Incluir Salud constituye el principal sistema de cobertura médica para titulares de pensiones no contributivas, especialmente para personas con discapacidad que no cuentan con obra social. En este contexto, su deterioro impacta directamente en uno de los sectores más vulnerables.

Ante esta problemática, ADPRA solicitó a las autoridades nacionales que regularicen de manera urgente los pagos adeudados, garanticen la continuidad de las prestaciones, mejoren los canales de comunicación con beneficiarios y prestadores, y refuercen la articulación con las provincias para asegurar el funcionamiento del sistema.

En esa línea, la vicepresidenta de la entidad, Florencia Peñaloza, expresó: “Desde la Defensoría del Pueblo de San Juan acompañamos este pronunciamiento porque estamos recibiendo reclamos concretos de personas que no pueden acceder a sus tratamientos. El Estado tiene la obligación de garantizar la continuidad de estas prestaciones, especialmente para quienes más las necesitan”.