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Advierten sobre incumplimientos en el Programa Incluir Salud

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina, de la que forma parte la Defensoría del Pueblo de San Juan, emitió un comunicado ante el escenario crítico que atraviesa este programa.

La situación del Programa Federal Incluir Salud encendió alarmas en todo el país, luego de que defensorías provinciales advirtieran graves dificultades en el acceso a prestaciones esenciales para personas con discapacidad.

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina, de la que forma parte la Defensoría del Pueblo de San Juan, emitió un pronunciamiento institucional ante el escenario crítico que atraviesa este programa, dependiente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.

Según indicaron, se ha registrado un aumento sostenido de reclamos de beneficiarios que no pueden acceder a servicios básicos como tratamientos médicos, rehabilitación, medicamentos, insumos y transporte. La principal causa señalada son las demoras en los pagos a prestadores, lo que ya derivó en la suspensión de algunas prestaciones.

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El Programa Incluir Salud constituye el principal sistema de cobertura médica para titulares de pensiones no contributivas, especialmente para personas con discapacidad que no cuentan con obra social. En este contexto, su deterioro impacta directamente en uno de los sectores más vulnerables.

Ante esta problemática, ADPRA solicitó a las autoridades nacionales que regularicen de manera urgente los pagos adeudados, garanticen la continuidad de las prestaciones, mejoren los canales de comunicación con beneficiarios y prestadores, y refuercen la articulación con las provincias para asegurar el funcionamiento del sistema.

En esa línea, la vicepresidenta de la entidad, Florencia Peñaloza, expresó: “Desde la Defensoría del Pueblo de San Juan acompañamos este pronunciamiento porque estamos recibiendo reclamos concretos de personas que no pueden acceder a sus tratamientos. El Estado tiene la obligación de garantizar la continuidad de estas prestaciones, especialmente para quienes más las necesitan”.

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