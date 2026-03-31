ANSES: cómo quedará el calendario de pagos de abril luego de los feriados

Pero hay un dato clave: el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Este refuerzo está destinado a los sectores más vulnerables del universo jubilatorio.

De esta manera, ningún jubilado cobrará menos de $450.319,31 sumando haber y bono. Ese es el piso de ingresos que garantiza el Estado nacional para los adultos mayores.

Cabe aclarar un punto importante. Quienes perciban un ingreso superior al haber mínimo pero inferior a $450.319,31 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. Esto significa que ANSES realiza un cálculo para que todos los beneficiarios lleguen al piso de $450.319,31, independientemente de su situación particular.

El haber máximo establecido para abril será de $2.559.188,81. Este monto representa el techo del sistema jubilatorio argentino.

Solo un porcentaje reducido de jubilados alcanza este nivel de prestación. Son quienes realizaron los mayores aportes durante su vida laboral activa y cumplen con todos los requisitos del sistema.

La diferencia entre el haber mínimo y el máximo es considerable. Sin contar el bono, el haber máximo representa casi siete veces el mínimo.

Cómo quedaría el calendario de pagos de ANSES en abril 2026

El esquema de pagos se organiza por terminación de DNI y concentra las primeras fechas del calendario:

Pensiones no contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 15 de abril

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril