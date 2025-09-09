Orrego entregó llaves de 12 viviendas y 200 escrituras a familias

En este contexto, el gobernador Orrego dijo: “Recibir la casa es un paso, pero contar con la escritura es fundamental para protegerla legalmente y cumplir ese sueño tan anhelado. Quiero agradecer a cada familia por su paciencia y destacar el trabajo del equipo del IPV y del Ministerio de Infraestructura, que hizo posible este logro. Hoy estamos entregando cerca de 200 escrituras, un acto humilde pero muy importante para cada hogar”.

Por su lado, Fabián Martin aseguró: "Quiero felicitar a todas las familias que hoy cumplen su sueño, ya sea recibiendo su vivienda o el título de escritura de su hogar. Gracias a la gestión de nuestro gobernador, que retomó la obra pública con recursos mucho más limitados que los gobiernos anteriores, se han podido recuperar puestos de trabajo, construir casas y dar seguridad a quienes ya vivían en ellas. A cada familia que está recibiendo su casa o su escritura: que la disfruten con tranquilidad, porque ahora ese inmueble es suyo para toda la vida”.

Entrega de llaves

Las viviendas del barrio Medepym responden al prototipo A1-17, de 58,15 m² de superficie cubierta, con dos dormitorios, cocina-comedor y baño. El diseño de la urbanización favorece la densificación controlada, garantiza la accesibilidad y asegura la continuidad urbana con el resto del barrio. Además, se dispuso un espacio verde comunitario en el extremo sur, pensado para promover la integración social y mejorar la calidad ambiental.

Por otro lado, los departamentos del barrio Maipú, tienen 3 dormitorios, estar comedor, cocina, lavadero y baño. Las viviendas cuentan con estructura sismorresistente, muros de ladrillón, revoque interior pintado y exterior texturado, losa de hormigón armado con cielorraso y aislación térmica en techos. Disponen de instalación sanitaria completa con cloacas, baño totalmente equipado, cocina con mesada de granito, bacha de acero inoxidable, cocina de 4 hornallas, termotanque, campana y pileta de lavadero. Los pisos y revestimientos son cerámicos en todos los ambientes húmedos. La carpintería es de aluminio con cortinas de enrollar de PVC, puertas de madera con marcos metálicos, rejas y mosquiteros. Poseen instalación eléctrica completa y sistema de provisión de agua mediante cisterna y tanques de reserva. Además, cuentan con veredín perimetral, vereda de acceso individual y espacio de estacionamiento.

Las escrituras

Junto a la entrega de casas, el Gobierno de San Juan avanza en el proceso de regularización dominial para que cada familia adjudicataria acceda a la escritura definitiva de su hogar. A través del Área de Regularización Dominial —integrada por equipos técnicos, administrativos y legales, junto con el Registro Notarial Especial del IPV— se logró entregar en esta jornada 200 escrituras a familias de Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Rawson, Pocito y Chimbas.

Este trabajo, que contó con la colaboración de diversas áreas del IPV, busca brindar soluciones integrales a los beneficiarios y garantizar el derecho pleno a la vivienda propia.

De esta manera, el Gobierno de San Juan continúa fortaleciendo su política habitacional, no solo con la construcción de nuevas unidades, sino también con la regularización legal que otorga seguridad jurídica a las familias sanjuaninas.