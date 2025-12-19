"
San Juan 8 > Espectáculos > Luis Ventura

Luis Ventura habló de las expulsiones de Evelyn von Brocke y Pilar Smith

La asamblea de APTRA decidió expulsar a Evelyn von Brocke y Pilar Smith de la Asociación y hay un nuevo escándalo en puerta.

Luego de la polémica expulsión de Evelyn von Brocke y Pilar Smith de APTRA, resuelta en una asamblea atravesada por momentos épicos de máxima tensión y fuerte impacto en el ambiente periodístico, Luis Ventura salió a dar explicaciones. El presidente de la entidad habló en Pasó en América (América TV) minutos después del voto a mano alzada, reconstruyó cómo fue la reunión, precisó su participación en la votación y dejó abierta la puerta a una eventual apelación de las sanciones.

"Llegué tarde porque estaba haciendo MasterChef y hoy teníamos votación y eliminación. Llegué ya con la asamblea resolviendo una de las dos votaciones que hubo, la primera de Evelyn y la segunda de Pilar, a la cual asistí, pero simplemente asistí porque la directiva no puede votar", explicó de movida en diálogo con Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli, estableciendo así su rol institucional dentro del proceso.

Claro que también explicó que no todo está definido a pesar de que la gran mayoría de los socios que asistieron a la asamblea se inclinaron por la expulsión de las socias. "Tanto una como otra están en situación de apelar el fallo y que sea finalmente la Comisión quien defina. Si es que eligen ese camino, a lo mejor pueden elegir a algún otro", sumó Ventura.

Lo cierto es que anoche mismo von Brocke anunció su intención de avanzar con la apelación por la vía legal, dado que mencionó que estaba trabajando junto a una abogada para defenderse y centrar la cuestión en la filtración del chat en el que expuso una supuesta declaración jurada de Marcelo Polino de un millón y medio de dólares, así como también una lista con los integrantes de APTRA que cuentan con la prepaga a cargo de la institución.

Así las cosas, Ventura confió que el clima vivido durante la reunión fue poco habitual. "Hace tiempo que no vivía una asamblea tan altisonante como la de hoy. De los 95 socios, votaron 52", informó dejando así en claro el alto nivel de participación de más de la mitad de los actuales integrantes.

Asimismo, durante el móvil Augusto Tartúfoli, conductor del ciclo e integrante de APTRA, recordó otras polémicas expulsiones dentro de la asociación. Allí se refirió a Norma Vega y Augusto Conte, al tiempo que Ventura sumó a Luis Vázquez a la lista de sancionados. Y también mencionó que hubo salidas voluntarias que generó un quiebre interno: "Después hubo renuncias, como Pablo Gorlero que renunció porque no estaba de acuerdo con algunas cosas".

Por otro lado, Ventura confirmó el método de votación utilizado durante la asamblea. "Se levantaba la mano de acuerdo a las opciones, se contaba y se anotaba", explicó, así como también reveló el intercambio personal que tuvo con Von Brocke tras la expulsión: "Evelyn me vino a decir que estaba disgustada con la decisión".

Por último, el presidente de APTRA se refirió a la reacción y el impacto emocional de Marcelo Polino, que fue quien solicitó la sanción para Von Brocke, una vez definida su salida de la entidad periodística. "Estaba muy contento con la decisión", concluyó.

FUENTE: Primicias Ya

