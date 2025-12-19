Luis Ventura habló de las expulsiones de Evelyn von Brocke y Pilar Smith

Lo cierto es que anoche mismo von Brocke anunció su intención de avanzar con la apelación por la vía legal, dado que mencionó que estaba trabajando junto a una abogada para defenderse y centrar la cuestión en la filtración del chat en el que expuso una supuesta declaración jurada de Marcelo Polino de un millón y medio de dólares, así como también una lista con los integrantes de APTRA que cuentan con la prepaga a cargo de la institución.

Así las cosas, Ventura confió que el clima vivido durante la reunión fue poco habitual. "Hace tiempo que no vivía una asamblea tan altisonante como la de hoy. De los 95 socios, votaron 52", informó dejando así en claro el alto nivel de participación de más de la mitad de los actuales integrantes.

Asimismo, durante el móvil Augusto Tartúfoli, conductor del ciclo e integrante de APTRA, recordó otras polémicas expulsiones dentro de la asociación. Allí se refirió a Norma Vega y Augusto Conte, al tiempo que Ventura sumó a Luis Vázquez a la lista de sancionados. Y también mencionó que hubo salidas voluntarias que generó un quiebre interno: "Después hubo renuncias, como Pablo Gorlero que renunció porque no estaba de acuerdo con algunas cosas".

Por otro lado, Ventura confirmó el método de votación utilizado durante la asamblea. "Se levantaba la mano de acuerdo a las opciones, se contaba y se anotaba", explicó, así como también reveló el intercambio personal que tuvo con Von Brocke tras la expulsión: "Evelyn me vino a decir que estaba disgustada con la decisión".

Por último, el presidente de APTRA se refirió a la reacción y el impacto emocional de Marcelo Polino, que fue quien solicitó la sanción para Von Brocke, una vez definida su salida de la entidad periodística. "Estaba muy contento con la decisión", concluyó.