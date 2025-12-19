"
Cumplía prisión domiciliaria, agredió a otro hombre y ahora deberá ir al penal

El hecho ocurrió tras una gresca vecinal en Chimbas. El condenado cumplia prisión domiciliaria por portación de arma.

Un hecho de violencia ocurrido en Chimbas el 21 de noviembre de 2025 , tuvo resolución judicial mediante un juicio abreviado. El episodio se registró en una vivienda del Barrio 7, Conjunto II, donde Facundo Reynoso Quiroga se encontraba junto a su pareja Rosa Estrella y su hijastro menor.

De acuerdo a la investigación, hasta el domicilio llegaron Sergio Quiroga, Jorge Maximiliano Robledo Bajinay, alias “Coco”, y Santiago Fernández, quienes comenzaron una discusión con el menor. Reynoso intentó intervenir para calmar la situación, pero el conflicto escaló rápidamente.

En ese contexto, “Coco” Bajinay habría exhibido un arma de fuego calibre 9 mm y efectuado dos disparos, uno que impactó contra el piso y otro contra la pared de la vivienda. Posteriormente, Santiago Fernández arrojó un objeto contundente de gran tamaño que golpeó a Reynoso en el costado derecho del tórax, provocándole lesiones y haciendo que cayera al suelo. Tras el ataque, los tres hombres se dieron a la fuga.

Familiares de la víctima solicitaron la presencia policial y de personal de salud, por lo que Reynoso fue trasladado en ambulancia al Hospital Marcial Quiroga, donde recibió atención médica.

Desde la Fiscalía se informó que Santiago Fernández se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria desde el 17 de octubre de 2025, en el marco de una causa por portación de arma de fuego, medida que debía cumplir en un domicilio del mismo barrio. Al momento del hecho, el imputado incumplió la orden judicial vigente.

El 19 de diciembre de 2025 se realizó la audiencia de control de detención, formalización y juicio abreviado. El Juez de Garantías, Ramón Caballero, homologó el acuerdo alcanzado entre Fiscalía y Defensa y condenó a Santiago Leonel Fernández a tres meses de prisión de cumplimiento condicional, al hallarlo autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves y desobediencia a una orden judicial, en concurso real.

Además, el magistrado dispuso unificar esta condena con una pena anterior dictada el 17 de diciembre de 2025 por portación de arma de fuego, estableciendo una pena única de un año y nueve meses de prisión condicional.

Finalmente, se impusieron reglas de conducta por el término de dos años, entre ellas fijar domicilio, someterse al control del Patronato, abstenerse del consumo de estupefacientes y alcohol en forma abusiva, y no realizar actos molestos o intimidatorios hacia los denunciantes.

