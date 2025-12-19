Cumplía prisión domiciliaria, agredió a otro hombre y ahora deberá ir al penal

Familiares de la víctima solicitaron la presencia policial y de personal de salud, por lo que Reynoso fue trasladado en ambulancia al Hospital Marcial Quiroga, donde recibió atención médica.

Desde la Fiscalía se informó que Santiago Fernández se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria desde el 17 de octubre de 2025, en el marco de una causa por portación de arma de fuego, medida que debía cumplir en un domicilio del mismo barrio. Al momento del hecho, el imputado incumplió la orden judicial vigente.

El 19 de diciembre de 2025 se realizó la audiencia de control de detención, formalización y juicio abreviado. El Juez de Garantías, Ramón Caballero, homologó el acuerdo alcanzado entre Fiscalía y Defensa y condenó a Santiago Leonel Fernández a tres meses de prisión de cumplimiento condicional, al hallarlo autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves y desobediencia a una orden judicial, en concurso real.

Además, el magistrado dispuso unificar esta condena con una pena anterior dictada el 17 de diciembre de 2025 por portación de arma de fuego, estableciendo una pena única de un año y nueve meses de prisión condicional.

Finalmente, se impusieron reglas de conducta por el término de dos años, entre ellas fijar domicilio, someterse al control del Patronato, abstenerse del consumo de estupefacientes y alcohol en forma abusiva, y no realizar actos molestos o intimidatorios hacia los denunciantes.