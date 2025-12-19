Advierten sobre el impacto de la pirotecnia en los animales

El profesional explicó que los animales perciben los sonidos hasta tres veces más fuerte que los humanos, por lo que las explosiones resultan extremadamente intensas para ellos. “Los animales no saben que los ruidos de la pirotecnia no representan un peligro real, pero lo interpretan como una amenaza”, señaló.

González advirtió que, en algunos casos, perros y gatos pueden sufrir episodios severos de estrés, e incluso paros cardíacos que pueden derivar en la muerte por el susto. Además, el impacto negativo no se limita a las mascotas: aves y caballos también se ven seriamente afectados por este tipo de ruidos.