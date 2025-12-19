Advierten sobre el impacto de la pirotecnia en los animales

Entre las recomendaciones, el veterinario sugirió colocar a las mascotas un collar con medalla identificatoria, con datos del dueño, en caso de que se asusten y se escapen. Durante los momentos de mayor ruido, aconsejó mantener la casa cerrada, no dejar a los animales atados y asegurar los espacios para evitar fugas.
También remarcó la importancia de tener especial cuidado con las piletas, ya que algunos animales, en estado de pánico, pueden caer accidentalmente al agua.
Por último, González indicó que la medicación solo debe administrarse bajo indicación veterinaria, utilizando exclusivamente medicamentos de uso veterinario, y nunca fármacos destinados a personas.
Embed - Canal 8 San Juan on Instagram: "PIROTECNIA: CÓMO AFECTA A LOS ANIMALES Y QUÉ HACER Los ruidos fuertes generan estrés, miedo y desorientación en perros y gatos. Pueden provocar temblores, taquicardia e intentos de fuga. #NoALaPirotecnia #CuidemosALosAnimales #ConcienciaAnimal"
