Advierten sobre el impacto de la pirotecnia en los animales

Un profesional explica que los animales escuchan hasta tres veces más fuerte que los humanos.

De cara a las celebraciones de fin de año, el veterinario Diego González alertó sobre los graves efectos que provoca la pirotecnia en los animales, y pidió tomar conciencia para evitar situaciones de riesgo.

El profesional explicó que los animales perciben los sonidos hasta tres veces más fuerte que los humanos, por lo que las explosiones resultan extremadamente intensas para ellos. “Los animales no saben que los ruidos de la pirotecnia no representan un peligro real, pero lo interpretan como una amenaza”, señaló.

González advirtió que, en algunos casos, perros y gatos pueden sufrir episodios severos de estrés, e incluso paros cardíacos que pueden derivar en la muerte por el susto. Además, el impacto negativo no se limita a las mascotas: aves y caballos también se ven seriamente afectados por este tipo de ruidos.

Entre las recomendaciones, el veterinario sugirió colocar a las mascotas un collar con medalla identificatoria, con datos del dueño, en caso de que se asusten y se escapen. Durante los momentos de mayor ruido, aconsejó mantener la casa cerrada, no dejar a los animales atados y asegurar los espacios para evitar fugas.

También remarcó la importancia de tener especial cuidado con las piletas, ya que algunos animales, en estado de pánico, pueden caer accidentalmente al agua.

Por último, González indicó que la medicación solo debe administrarse bajo indicación veterinaria, utilizando exclusivamente medicamentos de uso veterinario, y nunca fármacos destinados a personas.

