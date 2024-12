Olivicultor sanjuanino exporta a Australia 22 toneladas de aceite de oliva virgen extra

El productor, agradeciendo a la gestión del gobierno sanjuanino “por la promoción internacional de nuestra oferta exportable”, comentó que sus olivares “se ubican en calle 9, metros al este de ruta nacional número 40. Otra propiedad en calle 9 y calle Maurín y la otra en el Quinto Cuartel”.

“Esto lo hemos trabajado a maquila con una empresa de Cañada Honda, con aceitunas de olivares nuevos que ya están al 50% de su producción máxima y otros que están entrando recién en producción”, comentó el ingeniero Fernández

Por ello, “estamos en invirtiendo en una fábrica próxima que esperamos tener ya habilitada para la próxima campaña. Mi sueño es elaborar y comercializar mi propio aceite”.

“Mis padres eran productores y con su chacra nos dio educación y profesión a todos los hermanos y hoy, luego del ahorro de años, poco a poco hemos armado la “Finca el Cata” y en breve la pequeña fábrica para poder exportar”, indicó.

“Siempre he querido exportar y, si bien hasta ahora no había podido, cuando vi la posibilidad de generar los dólares frescos para poder exportar, generar dólares frescos y reinvertir; la pude aprovechar gracias a algunas personas amigas que me ayudaron con los contactos comerciales”, afirmó el olivicultor.

Y agregó: “Mi pensamiento siempre fue intentarlo, sobre todo considerando un mercado interno deprimido en los últimos años y las oportunidades existentes en el mundo por las sequías existentes en los países europeos productores de aceitunas´.

“Y me dije. Lo intento y capitalizo pequeñas oportunidades en nichos de mercados que se abren no para grandes volúmenes, sino para pequeños productores como yo. En mi caso hablé, a través de un traductor, con los clientes de Australia y les expliqué entre otras cosas, mi condición de pequeño productor que por primera vez exportaba”, afirmó.

“Y ellos a su vez, desde la ciudad de Adela en el sur de Australia, también me explicaron que era la primera vez que importaban”, relató.

Así, “hemos podido enviar un flexitank, con 22 toneladas de aceite de oliva virgen extra. Vía Puerto de Valparaíso, cruza en barco directamente el Océano Pacífico a Australia”.

Destacó: “Nuestra elaboración comprende principalmente aceitunas de la variedad Arbequina y Coratina y una pequeña parte de Arauco, variedad doble propósito, que este año por conveniencia de precio, la destiné a conserva”.

“Este es un primer envío y por la apertura de un nicho por cuestiones climáticas internacionales, veo al sector olivícola local con mucha esperanza. Creo que, frente al cambio climático y otros aspectos del mundo, se van a dar a más oportunidades”.

“Por ejemplo, Uruguay también nos está requiriendo aceite y hay un canal abierto para los supermercados de este país. La idea es poder elaborar en breve en nuestra propia planta y luego desde ella exportar o bien desde la zona primaria aduanera de Pocito”, afirmó agradeciendo al gobierno local su cercanía con el sector olivícola.

Según los datos de la dirección de Comercio Exterior de San Juan nuestra provincia es la principal productora y exportadora de aceite de oliva virgen extra de Argentina:

Durante el 2023 la olivicultura de San Juan fue el principal motor de la economía privada tradicional de la provincia de San Juan gracias a ser, con 18 mil hectáreas cultivadas, la provincia argentina líder en producción y exportación de aceite de oliva virgen extra con más de U$S 73 millones FOB de comercialización internacional.

El 95% fue de aceite de oliva virgen extra y el restante 5% es de aceitunas en conservas.

Un dato no menor es que, por las circunstancias climatológicas existentes en Europa fundamentalmente, nuestra provincia en el 2023 vendió al exterior un 50% más en volumen y un 161% más en facturación FOB.

Ahora bien, durante los primeros 10 meses de este año, el vecerismo o alternacia anual en los volúmenes de cosecha se hizo sentir entre olivares locales afectando la exportación de aceite de oliva virgen extra en un 54% en volumen y 45% en facturación de reducción, comparando con el mismo período del año pasado.

Pero si se registró una recuperación en las ventas de aceitunas en conserva al exterior del 47% en volumen y el 88% en U$S FOB.

San Juan exporta anualmente a unos 18 destinos diferentes siendo España, EEUU, Brasil y Chile sus principales destinos. Desde este último país a su vez se rexporta a terceros mercados.

Para la presente campaña, 2023-2024, se experan mejores rindes de cosecha de olivas por hectárea y con ello, mejores números en la comercialización internacional de nuestra provincia.

Precios de exportación

En cuanto a año calendario se refiere, en los 10 primeros del 2024 el precio promedio de la tonelada de aceite de oliva sanjuanino para todas sus posiciones arancelarias fue de U$S 7.149 FOB promedio.

Esto significó una mejora respecto de igual período del 2023 del 22%.

En el caso de la aceituna conserva el precio FOB por tonelada fue de U$S 1.454, significando una mejora del 93% respecto del mismo período del año anterior.