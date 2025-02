Ola de calor: recomendaciones de Naturgy para cuidar el consumo

Consideramos de importancia remarcar que las instalaciones que operamos son máquinas (transformadores), equipos (interruptores, seccionadores, celdas, cuchillas, fusibles, etc.) y conductores (cables aéreos y subterráneos), que por su naturaleza tienen índices de falla que son bajos, pero no nulos. Es decir que se pueden presentar fallas, pero tenemos los recursos materiales y humanos necesarios para resolverlas.

Dadas estas condiciones que mencionamos es bueno informar a la población algunas recomendaciones para convivir con las altas temperaturas, haciendo un uso responsable y eficiente de la energía eléctrica. Para ello aconsejamos:

- Configurar los equipos de aire acondicionado a temperaturas entre 24°C y 26°C. Son equipos que no están diseñados para regímenes de trabajo permanente, por lo que requieren de intervalos en los que no funcionen y disminuir la temperatura de sus componentes. Apagarlos en ambientes desocupados, como todo electrodoméstico mientras no se usa.

- Si tienes aire acondicionado, complementa con ventiladores para distribuir mejor el aire frío y reducir el tiempo de uso del aire acondicionado.

- Mantener los ambientes climatizados cerrados, tanto en puertas como ventanas.

- Utilizar iluminación con luz natural siempre que sea posible.

- Desconectar los electrodomésticos en modo stand-by evitando el consumo energía de manera innecesaria.

- Evitar el uso simultáneo de equipos de alto consumo como planchas y aires acondicionados, sobre todo en horarios de altas temperaturas ambiente.

- Utilizar bombas de riego y piletas preferentemente en horario nocturno. Además de reducir el consumo simultáneo en horas de máxima solicitación del sistema (de 14 a 18 horas), permite que los motores operen en mejores condiciones térmicas.

- Planchar y lavar en horarios de menor demanda: programar estas tareas para horas fuera de los picos de demanda que se producen de 14 a 18 horas. Si bien no significa consumir menos energía, pero si permite reducir los picos de demanda.