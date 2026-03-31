Ofrecen promociones turística y beneficios por Semana Santa

La iniciativa apunta a incentivar y dinamizar el consumo en toda la cadena de valor turística, desde hotelería hasta la gastronomía. En ese sentido, se suman nuevas ventajas a las promociones vigentes durante todo el año, con un foco especial en quienes decidan prolongar su estadía y disfrutar más tiempo en la provincia.

Entre los principales beneficios del programa se destacan: 3 noches al precio de 2 en hotelería urbana durante feriados y fines de semana largos. Estancias XL: 20% de descuento más late check-out en reservas de cuatro noches en hotelería urbana, abonando mediante transferencia (válido todo el año, excepto feriados y fines de semana largos). Promoción 3x2 en hotelería rural (vigente todo el año, excepto feriados y fines de semana largos) y un 15% de descuento en gastronomía, presentando voucher de hospedaje.