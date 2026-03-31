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Ofrecen promociones turística y beneficios por Semana Santa

Entre los beneficios del programa hay descuentos por noches, 3x2 en algunos hoteles y descuentos en gastronomía.

En el marco del plan de promoción “San Juan Todo el Año”, la provincia espera a los visitantes con beneficios especiales con motivo de la Semana Santa 2026.

La iniciativa apunta a incentivar y dinamizar el consumo en toda la cadena de valor turística, desde hotelería hasta la gastronomía. En ese sentido, se suman nuevas ventajas a las promociones vigentes durante todo el año, con un foco especial en quienes decidan prolongar su estadía y disfrutar más tiempo en la provincia.

Entre los principales beneficios del programa se destacan: 3 noches al precio de 2 en hotelería urbana durante feriados y fines de semana largos. Estancias XL: 20% de descuento más late check-out en reservas de cuatro noches en hotelería urbana, abonando mediante transferencia (válido todo el año, excepto feriados y fines de semana largos). Promoción 3x2 en hotelería rural (vigente todo el año, excepto feriados y fines de semana largos) y un 15% de descuento en gastronomía, presentando voucher de hospedaje.

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Además, por Semana Santa, se suma un beneficio exclusivo: Late check-out sin cargo para estadías superiores a cuatro noches en hotelería rural.

Desde el sector turístico destacaron que estas medidas buscan consolidar a San Juan como un destino atractivo durante todo el año, potenciando especialmente los períodos de alta demanda.

Para conocer el detalle completo de los beneficios y los establecimientos adheridos, los interesados pueden ingresar al sitio oficial AEHGA SAN JUAN.

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