El próximo viernes 3 de abril, en el marco de las actividades de Semana Santa, el departamento Iglesia será escenario de una propuesta artística única: el concierto “Iglesia canta la Biblia”, una reinterpretación local de la emblemática obra La Biblia, del legendario grupo Vox Dei.
"Iglesia canta la Biblia": un concierto colectivo para Semana Santa
El próximo viernes 3 de abril, Iglesia será escenario de una propuesta artística única: el concierto “Iglesia canta la Biblia”, una reinterpretación local de la emblemática obra La Biblia, del legendario grupo Vox Dei.