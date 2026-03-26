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"Iglesia canta la Biblia": un concierto colectivo para Semana Santa

El próximo viernes 3 de abril, Iglesia será escenario de una propuesta artística única: el concierto “Iglesia canta la Biblia”, una reinterpretación local de la emblemática obra La Biblia, del legendario grupo Vox Dei.

El próximo viernes 3 de abril, en el marco de las actividades de Semana Santa, el departamento Iglesia será escenario de una propuesta artística única: el concierto “Iglesia canta la Biblia”, una reinterpretación local de la emblemática obra La Biblia, del legendario grupo Vox Dei.

La iniciativa fue impulsada por el músico y productor Marcelo Mafut, quien convocó a más de una docena de artistas de Iglesia y de la ciudad de San Juan para dar vida a esta versión aggiornada de la histórica obra conceptual de la década del ‘70.

El espectáculo contará con la participación de Mariano Malla (batería, voz y coros), Jano Molina (bajo, voz y coros), Franco Bosio (guitarra), Elo Castillo (piano), Thomas Piazza (saxo tenor), Aurelio Malla (voz), Naty Dávila (voz y coros), Pierina Ciallella (voz), Marcelo Bartolomé (guitarra y voz), Lucio Flores (teclados y sintetizadores), Melodía Leiva (violín), Mercedes Jofre (flauta traversa), el propio Mafut (guitarra, voz y coros), además de Silvio Guevara en narraciones y Guillermina Resta en ilustraciones.

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Si bien no se trata de un evento litúrgico, la obra propone un contenido profundamente espiritual, con momentos de gran carga emotiva que buscan interpelar a todo tipo de público, más allá de credos o creencias.

El concierto se llevará a cabo en la Plaza Federico Cantoni, con entrada libre y gratuita, a partir de las 22 horas. La propuesta contará además con un cuidado despliegue técnico en sonido, iluminación e imágenes, que acompañará esta experiencia artística integral.

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