"Iglesia canta la Biblia": un concierto colectivo para Semana Santa

La iniciativa fue impulsada por el músico y productor Marcelo Mafut, quien convocó a más de una docena de artistas de Iglesia y de la ciudad de San Juan para dar vida a esta versión aggiornada de la histórica obra conceptual de la década del ‘70.

El espectáculo contará con la participación de Mariano Malla (batería, voz y coros), Jano Molina (bajo, voz y coros), Franco Bosio (guitarra), Elo Castillo (piano), Thomas Piazza (saxo tenor), Aurelio Malla (voz), Naty Dávila (voz y coros), Pierina Ciallella (voz), Marcelo Bartolomé (guitarra y voz), Lucio Flores (teclados y sintetizadores), Melodía Leiva (violín), Mercedes Jofre (flauta traversa), el propio Mafut (guitarra, voz y coros), además de Silvio Guevara en narraciones y Guillermina Resta en ilustraciones.