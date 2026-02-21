Nuevo ajuste en cuotas de colegios privados para 2026

La suba autorizada es del 5,80% y se aplicará sobre el valor de la cuota vigente a diciembre de 2025. La medida fue formalizada mediante la Disposición N° 009-DEP-2026 y corresponde al cuarto tramo de actualización del ciclo 2025.

Durante el año pasado ya se habían autorizado tres incrementos: en mayo (9,04%), en agosto (7,49%) y en noviembre (7,47%). Con este nuevo ajuste, las cuotas volverán a modificarse en el inicio del ciclo 2026.