Nuevo ajuste en cuotas de colegios privados para 2026

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026, la Dirección de Educación Privada autorizó un nuevo incremento del 5,80% en los aranceles de los colegios de gestión privada. El ajuste podrá aplicarse desde la cuota de marzo y se calculará sobre los valores vigentes en diciembre de 2025.

A días del comienzo de un nuevo ciclo lectivo, la Dirección de Educación Privada confirmó un nuevo aumento en los aranceles de los establecimientos públicos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial.

La suba autorizada es del 5,80% y se aplicará sobre el valor de la cuota vigente a diciembre de 2025. La medida fue formalizada mediante la Disposición N° 009-DEP-2026 y corresponde al cuarto tramo de actualización del ciclo 2025.

Durante el año pasado ya se habían autorizado tres incrementos: en mayo (9,04%), en agosto (7,49%) y en noviembre (7,47%). Con este nuevo ajuste, las cuotas volverán a modificarse en el inicio del ciclo 2026.

Según lo establecido en la normativa, la actualización responde a la necesidad de sostener la operatividad del sistema frente al escenario inflacionario y el aumento de los costos de funcionamiento.

Requisitos para aplicar el aumento

La disposición fija el 31 de marzo de 2026 como fecha límite para que los establecimientos presenten la declaración jurada de aranceles. Solo una vez cumplido ese trámite quedarán habilitados para aplicar el incremento.

Cada institución deberá remitir documentación obligatoria que incluya:

  • Valor de la matrícula

  • Monto de la cuota mensual

  • Porcentaje de aporte estatal

  • Cantidad de alumnos

  • Fecha de implementación del aumento

  • Constancia de comunicación a padres o tutores

El procedimiento tendrá carácter de declaración jurada y deberá estar firmado por el representante legal del establecimiento.

