A días del comienzo de un nuevo ciclo lectivo, la Dirección de Educación Privada confirmó un nuevo aumento en los aranceles de los establecimientos públicos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial.
Nuevo ajuste en cuotas de colegios privados para 2026
A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026, la Dirección de Educación Privada autorizó un nuevo incremento del 5,80% en los aranceles de los colegios de gestión privada. El ajuste podrá aplicarse desde la cuota de marzo y se calculará sobre los valores vigentes en diciembre de 2025.