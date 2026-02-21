El operativo por el puma en Zonda y las claves del protocolo
La Secretaría de Ambiente detalló cómo fue el operativo de disuasión del puma en Zonda y recordó cuál es el protocolo que deben seguir los vecinos ante un avistamiento de fauna silvestre.
Más allá del hallazgo del ejemplar, lo que dejó el episodio del puma en Zonda fue la aplicación de un protocolo específico que prioriza dos ejes: la seguridad de la población y el bienestar del animal.
El operativo incluyó semanas de monitoreo con registro de huellas, entrevistas a vecinos y recorridas en distintos sectores del departamento. El trabajo fue coordinado entre la Secretaría de Ambiente, la Policía departamental, la Policía Ecológica y la Policía Rural.
Cuando el equipo técnico del área de Rescate de Fauna Silvestre localizó al animal en inmediaciones del camping de Cerro Blanco, evaluó distintas alternativas antes de intervenir. El puma, un macho adulto, estaba sobre un árbol y en buen estado sanitario.
Los especialistas decidieron no forzar una captura. Optaron por esperar que descendiera por sus propios medios y luego aplicaron técnicas disuasivas para guiarlo hacia una zona alejada del área urbana, con condiciones aptas para su desarrollo.
La estrategia buscó evitarle mayor estrés al ejemplar y reducir cualquier riesgo para las personas. En las horas posteriores se realizaron recorridas preventivas y el monitoreo continuará en los próximos días.
Qué hacer si se ve un puma
Desde Ambiente insistieron en una serie de recomendaciones claras:
No intentar acercarse ni ahuyentarlo por cuenta propia.
No arrojar objetos ni agredir al animal.
No viralizar información alarmista sin confirmación oficial.
Dar aviso inmediato a la Policía o a los agentes de conservación.
Comunicarse al 4305057 o vía WhatsApp al 2644305057.
Las autoridades recordaron que el puma es una especie nativa y cumple un rol fundamental en el equilibrio del ecosistema. Su presencia en áreas productivas no es inusual, sobre todo en épocas de calor o cuando escasean presas en zonas más alejadas.
El mensaje oficial fue claro: ante la aparición de fauna silvestre, la clave es no intervenir por cuenta propia y activar el protocolo para evitar riesgos innecesarios.