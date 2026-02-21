El operativo por el puma en Zonda y las claves del protocolo

image

Los especialistas decidieron no forzar una captura. Optaron por esperar que descendiera por sus propios medios y luego aplicaron técnicas disuasivas para guiarlo hacia una zona alejada del área urbana, con condiciones aptas para su desarrollo.

La estrategia buscó evitarle mayor estrés al ejemplar y reducir cualquier riesgo para las personas. En las horas posteriores se realizaron recorridas preventivas y el monitoreo continuará en los próximos días.

Qué hacer si se ve un puma

Desde Ambiente insistieron en una serie de recomendaciones claras:

No intentar acercarse ni ahuyentarlo por cuenta propia.

No arrojar objetos ni agredir al animal.

No viralizar información alarmista sin confirmación oficial.

Dar aviso inmediato a la Policía o a los agentes de conservación.

Comunicarse al 4305057 o vía WhatsApp al 2644305057.

Las autoridades recordaron que el puma es una especie nativa y cumple un rol fundamental en el equilibrio del ecosistema. Su presencia en áreas productivas no es inusual, sobre todo en épocas de calor o cuando escasean presas en zonas más alejadas.

El mensaje oficial fue claro: ante la aparición de fauna silvestre, la clave es no intervenir por cuenta propia y activar el protocolo para evitar riesgos innecesarios.