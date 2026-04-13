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Naturgy, tras reclamos en Calingasta: "El transformador será reemplazado"

Un transformador explotó en Villa Calingasta tras el corte de un cable de energía y derramó aceite mineral que corrió por las cunetas. Naturgy San Juan emitió un comunicado para aclarar que el fluido no contiene sustancias tóxicas y anunció el reemplazo del equipo.

La explosión de un transformador en Villa Calingasta, en las inmediaciones de la plaza Cantoni, generó alarma y reclamos entre los vecinos del sector, que reportaron un olor nauseabundo y observaron aceite corriendo por las cunetas de la zona.

Según se informó, el episodio se desató cuando un cable de energía se cortó y golpeó un equipo antiguo, lo que provocó la explosión y la posterior pérdida del fluido. Las imágenes del lugar mostraron el aceite derramado sobre las veredas y la intervención de personal policial para acordonar el área.

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Ante la preocupación de los vecinos, Naturgy San Juan emitió un comunicado oficial. La empresa aclaró que el fluido derramado es aceite mineral, utilizado exclusivamente como aislante y refrigerante del equipo, y descartó que represente un riesgo para la salud. Además, precisó que todos sus transformadores en San Juan cuentan con certificaciones de laboratorios independientes que garantizan que no contienen PCBs —bifenilos policlorados, sustancias altamente tóxicas—, condición que se encuentra identificada en cada equipo con la leyenda "Libre de PCBs".

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La empresa informó que el transformador será reemplazado a la brevedad por personal técnico y que se dio intervención a una empresa operadora especializada para realizar las tareas de limpieza y acondicionamiento del área, conforme a los protocolos ambientales vigentes.

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