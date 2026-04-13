La explosión de un transformador en Villa Calingasta, en las inmediaciones de la plaza Cantoni, generó alarma y reclamos entre los vecinos del sector, que reportaron un olor nauseabundo y observaron aceite corriendo por las cunetas de la zona.
Naturgy, tras reclamos en Calingasta: "El transformador será reemplazado"
Un transformador explotó en Villa Calingasta tras el corte de un cable de energía y derramó aceite mineral que corrió por las cunetas. Naturgy San Juan emitió un comunicado para aclarar que el fluido no contiene sustancias tóxicas y anunció el reemplazo del equipo.