Nación destacó el rol de Orrego para la aprobación de la Ley de Glaciares

Desde el Ejecutivo sostuvieron que la redacción original de la ley generaba interpretaciones que, en la práctica, impedían el desarrollo de la minería incluso en territorios donde no existían recursos hídricos a resguardar. En ese sentido, indicaron que estas restricciones resultaban contradictorias con lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, vinculado al uso racional de los recursos, y con el artículo 124, que reconoce el dominio originario de las provincias.

En el comunicado también se subrayó que la reforma responde a un reclamo histórico de las provincias que integran la denominada Mesa del Litio —Catamarca, Jujuy y Salta— y la Mesa del Cobre, que suma además a Mendoza y San Juan. En ese marco, Orrego fue mencionado como uno de los gobernadores que impulsaron activamente el diálogo político necesario para avanzar en la modificación de la norma.

Junto al mandatario sanjuanino, el Presidente reconoció el trabajo de Raúl Jalil, Carlos Sadir, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo, quienes formaron parte de las negociaciones para consensuar el nuevo texto.

El Gobierno también destacó la labor de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; del secretario coordinador de Minería y Energía, Daniel González; y del secretario de Minería, Luis Lucero, quienes participaron en la elaboración del proyecto a lo largo de un año.

Finalmente, desde la Casa Rosada afirmaron que la nueva legislación representa “un verdadero federalismo ambiental”, al combinar la protección de los recursos naturales con el impulso al desarrollo económico. En esa línea, remarcaron que la minería puede convertirse en un motor de crecimiento, en equilibrio con criterios técnicos y ambientales, y con un mayor protagonismo de las provincias en la toma de decisiones.