Motos Lucero revolucionó el predio con test drives y un sorteo masivo

Mario Lucero visitó el stand de Canal 8 y contó cómo avanza el sorteo de una moto Gilera 110, que ya reúne cientos de cupones en la Fiesta Nacional del Sol.

El propietario de Moto Lucero, Mario Lucero, visitó el stand de Canal 8 durante la transmisión especial desde la Fiesta Nacional del Sol y se mostró sorprendido por la masiva participación del público en el sorteo de una motocicleta Gilera 110. “Realmente mucha gente está llenando cupones, estamos muy contentos”, aseguró.

Lucero explicó que los sanjuaninos pueden participar tanto en el espacio de Canal 8 como en los stands que Moto Lucero tiene en el predio, donde también se reciben cupones. “Después juntamos todos y hacemos el sorteo en Canal 8”, confirmó. El premio se entregará el martes próximo, en el noticiero del mediodía.

Durante la recorrida, el empresario contó que además del sorteo, la firma montó dos stands y un área especial de test drive. Allí los visitantes pueden probar distintos modelos de Honda, como la Wave, la Navi y la XR 300. En la primera jornada, la demanda superó las expectativas. “Los chicos no dan abasto tomando datos y haciendo participar a la gente”, señaló.

En cuanto a la moto que será sorteada, Lucero detalló que se trata de una Gilera 110 de cuatro tiempos, con arranque eléctrico. La definió como “ideal para trabajar”, tanto para movilizarse diariamente como para actividades como el delivery. “Puede ser el inicio de una fuente de trabajo”, comentó.

Aunque algunos visitantes se animaron a probar modelos en el circuito de test drive, Lucero aclaró que el ganador de la Gilera ya no tendrá la posibilidad de hacerlo antes del sorteo. Sin embargo, invitó al público a acercarse al stand durante todo el fin de semana, ya que la feria continuará hasta el domingo.

“Hacemos este sorteo en conjunto y realmente algún sanjuanino va a salir beneficiado”, sostuvo al despedirse. Minutos después, las cámaras mostraron nuevamente la moto en exhibición y a una visitante depositando su cupón, una postal que se repite desde la apertura de la Fiesta Nacional del Sol.

