Motos Lucero revolucionó el predio con test drives y un sorteo masivo

En cuanto a la moto que será sorteada, Lucero detalló que se trata de una Gilera 110 de cuatro tiempos, con arranque eléctrico. La definió como “ideal para trabajar”, tanto para movilizarse diariamente como para actividades como el delivery. “Puede ser el inicio de una fuente de trabajo”, comentó.

Aunque algunos visitantes se animaron a probar modelos en el circuito de test drive, Lucero aclaró que el ganador de la Gilera ya no tendrá la posibilidad de hacerlo antes del sorteo. Sin embargo, invitó al público a acercarse al stand durante todo el fin de semana, ya que la feria continuará hasta el domingo.

“Hacemos este sorteo en conjunto y realmente algún sanjuanino va a salir beneficiado”, sostuvo al despedirse. Minutos después, las cámaras mostraron nuevamente la moto en exhibición y a una visitante depositando su cupón, una postal que se repite desde la apertura de la Fiesta Nacional del Sol.