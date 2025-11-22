El propietario de Moto Lucero, Mario Lucero, visitó el stand de Canal 8 durante la transmisión especial desde la Fiesta Nacional del Sol y se mostró sorprendido por la masiva participación del público en el sorteo de una motocicleta Gilera 110. “Realmente mucha gente está llenando cupones, estamos muy contentos”, aseguró.
Motos Lucero revolucionó el predio con test drives y un sorteo masivo
Mario Lucero visitó el stand de Canal 8 y contó cómo avanza el sorteo de una moto Gilera 110, que ya reúne cientos de cupones en la Fiesta Nacional del Sol.