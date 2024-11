Monseñor Lozano: "El que come y no convida..."

"Hay dichos populares que son muy expresivos.

Hace unos meses me encontré circunstancialmente con una mujer de cerca de 90 años de edad, nacida en un país de Europa. Debido a la pobreza y el hambre en su tierra, se vinieron con parte de la familia a vivir a la Argentina. Me contaba que se pasaba hambre en su pueblo. En una oportunidad su hermano mayor había conseguido unas pocas papas y cebollas, y las comían a escondidas, porque no alcanzaban para compartir con los vecinos. Recordaba con amargura el sentimiento de comer con vergüenza y culpa. Salvando las distancias, también he visto niños que en el recreo se esconden para comer el alfajor sin ser vistos.