Minería evalúa un nuevo corredor entre Hualilán y Casposo

ruta del puntudo hualilán minería

“Es un primer acercamiento para ver qué hace falta, qué condiciones presenta actualmente y qué obras habría que ejecutar”, explicó el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Roberto Moreno.

Este relevamiento inicial será la base para definir las inversiones en infraestructura vial que acompañen el crecimiento de la minería en Calingasta y zonas aledañas, donde proyectos como Casposo y Hualilán son claves para la economía provincial.

El Ministerio de Minería a fines del año 2024, otorgó la Declaración de Impacto Ambiental etapa Explotación al proyecto Hualilán (Res. 688-MM-2024). En Junio de 2025, la empresa presenta un Informe Ambiental sobre Modificación Plan de Trabajo, en el que propone el transporte de mineral a la planta de Casposo para ser procesado, proponiendo el uso de las rutas 149 y 412.

Luego de su evaluación por parte de la Dirección de Evaluación Ambiental Minera, se aprobó este cambio del plan de trabajo, agregando requerimientos a dicha evaluación. En uno de los requerimientos se solicitó el detalle del recorrido, al cual la empresa respondió en días pasados. La Secretaría de Gestión y Control Minero evaluó las alternativas considerando que no son viables para dicho transporte, y le solicitó a la empresa en un plazo determinado que evalúe otra alternativa que no contemple el paso por la Villa de Calingasta.