"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Hualilán

Minería evalúa un nuevo corredor entre Hualilán y Casposo

Equipos de Minería y Vialidad realizaron un relevamiento en Calingasta para analizar el estado de este camino y su potencial como corredor logístico entre los proyectos Hualilán y Casposo.

Equipos de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero del Ministerio de Minería y de la Dirección Provincial de Vialidad realizaron un recorrido técnico por la zona de Calingasta para evaluar la ruta del Puntudo y su potencial como corredor logístico entre Hualilán y mina Casposo. El objetivo fue revisar el estado del camino y definir qué obras son necesarias para garantizar su viabilidad en el transporte de cargas pesadas.

Esta visita técnica se concretó tras varias reuniones encabezadas por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea Fontivero, junto a sus equipos técnicos; con representantes de la comunidad calingastina; referentes de distintas cámaras, como la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (CASEMICA) y la Cámara Empresaria de Calingasta (CaEmCa); y el diputado departamental por Calingasta, Jorge Castañeda.

El itinerario comenzó por Hualilán y desde allí hacia El Puntudo, hasta retomar ruta 149 al sur de Tocota, y llegar a la entrada de Casposo.

Te puede interesar...

ruta del puntudo hualilán minería

“Es un primer acercamiento para ver qué hace falta, qué condiciones presenta actualmente y qué obras habría que ejecutar”, explicó el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Roberto Moreno.

Este relevamiento inicial será la base para definir las inversiones en infraestructura vial que acompañen el crecimiento de la minería en Calingasta y zonas aledañas, donde proyectos como Casposo y Hualilán son claves para la economía provincial.

El Ministerio de Minería a fines del año 2024, otorgó la Declaración de Impacto Ambiental etapa Explotación al proyecto Hualilán (Res. 688-MM-2024). En Junio de 2025, la empresa presenta un Informe Ambiental sobre Modificación Plan de Trabajo, en el que propone el transporte de mineral a la planta de Casposo para ser procesado, proponiendo el uso de las rutas 149 y 412.

Luego de su evaluación por parte de la Dirección de Evaluación Ambiental Minera, se aprobó este cambio del plan de trabajo, agregando requerimientos a dicha evaluación. En uno de los requerimientos se solicitó el detalle del recorrido, al cual la empresa respondió en días pasados. La Secretaría de Gestión y Control Minero evaluó las alternativas considerando que no son viables para dicho transporte, y le solicitó a la empresa en un plazo determinado que evalúe otra alternativa que no contemple el paso por la Villa de Calingasta.

Temas

Te puede interesar