San Juan > Jáchal

Comienzan obras para mejorar el abastecimiento de agua en Jáchal

Luego del reclamo de padres y alumnos de la escuela Fleming de Gran China, las autoridades iniciaron los trabajos para mejorar la situación.

El Ministerio de Minería anunció que la próxima semana comenzarán obras clave destinadas a mejorar el abastecimiento de agua potable en Jáchal. Los trabajos serán financiados mediante los fideicomisos mineros de Gualcamayo y Veladero y buscan dar respuesta a una demanda histórica de la comunidad.

El proyecto contempla el reacondicionamiento integral de la Planta Potabilizadora de Villa Mercedes, ubicada en el departamento de Jáchal. Además, incluye la ejecución de una nueva perforación de refuerzo que permitirá optimizar el suministro hacia las localidades de Gran China, La Frontera, Costa Canal, Villa Mercedes y sectores cercanos. Todas estas áreas dependen del Sistema Villa Mercedes, administrado por la Unión Vecinal Arce de Mayorga.

La iniciativa cobra especial relevancia en medio del reclamo que mantienen alumnos y padres de la Escuela Fleming de Gran China, quienes este jueves bloquearon los accesos al establecimiento en una protesta pacífica por los reiterados problemas en el suministro de agua. La comunidad educativa asegura que la falta de un servicio regular afecta el normal desarrollo de las actividades. Aunque autoridades de OSSE se encuentran actualmente en Jáchal, es la Unión Vecinal Villa Mercedes la encargada de la distribución del agua potable en la zona.

La inversión destinada a estas obras asciende a $230.439.042, financiados en partes iguales por el Fideicomiso de Mina Gualcamayo y el Fideicomiso Mina Veladero – Fase VI.

  • Fecha de inicio de obra: 18 de noviembre de 2025
  • Fecha estimada de finalización: 17 de mayo de 2026
  • Plazo total de ejecución: 180 días corridos

