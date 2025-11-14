El Ministerio de Minería anunció que la próxima semana comenzarán obras clave destinadas a mejorar el abastecimiento de agua potable en Jáchal. Los trabajos serán financiados mediante los fideicomisos mineros de Gualcamayo y Veladero y buscan dar respuesta a una demanda histórica de la comunidad.
Comienzan obras para mejorar el abastecimiento de agua en Jáchal
Luego del reclamo de padres y alumnos de la escuela Fleming de Gran China, las autoridades iniciaron los trabajos para mejorar la situación.