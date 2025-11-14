Comienzan obras para mejorar el abastecimiento de agua en Jáchal

El proyecto contempla el reacondicionamiento integral de la Planta Potabilizadora de Villa Mercedes, ubicada en el departamento de Jáchal. Además, incluye la ejecución de una nueva perforación de refuerzo que permitirá optimizar el suministro hacia las localidades de Gran China, La Frontera, Costa Canal, Villa Mercedes y sectores cercanos. Todas estas áreas dependen del Sistema Villa Mercedes, administrado por la Unión Vecinal Arce de Mayorga.

La iniciativa cobra especial relevancia en medio del reclamo que mantienen alumnos y padres de la Escuela Fleming de Gran China, quienes este jueves bloquearon los accesos al establecimiento en una protesta pacífica por los reiterados problemas en el suministro de agua. La comunidad educativa asegura que la falta de un servicio regular afecta el normal desarrollo de las actividades. Aunque autoridades de OSSE se encuentran actualmente en Jáchal, es la Unión Vecinal Villa Mercedes la encargada de la distribución del agua potable en la zona.