Minería en Calingasta: Los Azules prioriza el empleo local y el cuidado del agua

los azules cobre

Educación y formación técnica

Uno de los pilares del proyecto es la articulación con la Escuela Técnica Manuel Savio. Mediante prácticas profesionalizantes, se facilita que los egresados se inserten laboralmente en la actividad. De hecho, en distintos períodos, más de 80 técnicos formados en la institución ya se han desempeñado en tareas vinculadas al proyecto.

Además, Los Azules lleva adelante el Programa de Entrenamiento en Comunidades, donde junto a empresas contratistas capacitan a los vecinos en:

Manejo y mantenimiento de equipos pesados.

Conducción de vehículos 4x4.

Uso de drones y topografía.

La estrategia también incluye la puesta en valor de la producción vitivinícola y gastronómica de Calingasta. Durante 2025, se promovieron jornadas para integrar a las bodegas y productores locales con el sector turístico, buscando que la minería potencie las actividades económicas tradicionales de la zona.

Con información de: Panorama Minero