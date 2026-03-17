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Minería en Calingasta: Los Azules prioriza el empleo local y el cuidado del agua

La estrategia de sustentabilidad hace foco en el empleo local, el cuidado del agua y el fortalecimiento de la Escuela Manuel Savio.

El proyecto minero Los Azules consolidó su estrategia de desarrollo sostenible en Calingasta con un alcance territorial récord. Según detalló Mario Hernández, gerente de Sustentabilidad, entre 2023 y 2025 más de 4.800 personas participaron de los programas de información y participación ciudadana, una cifra de alto impacto considerando que el departamento tiene poco más de 11.000 habitantes.

A través del contacto permanente y encuestas georreferenciadas bajo el programa “Puerta a Puerta”, la compañía identificó que las mayores inquietudes de los vecinos de Barreal, Tamberías y la Villa se centran en tres ejes: empleo, capacitación y el uso del agua.

Respecto al recurso hídrico, el proyecto informó que utilizará un sistema de lixiviación en pilas con circuito cerrado y recirculación. Esta técnica permite mantener una baja huella hídrica, posicionando al yacimiento entre los de menor consumo de agua a nivel internacional para la producción de cobre.

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Educación y formación técnica

Uno de los pilares del proyecto es la articulación con la Escuela Técnica Manuel Savio. Mediante prácticas profesionalizantes, se facilita que los egresados se inserten laboralmente en la actividad. De hecho, en distintos períodos, más de 80 técnicos formados en la institución ya se han desempeñado en tareas vinculadas al proyecto.

Además, Los Azules lleva adelante el Programa de Entrenamiento en Comunidades, donde junto a empresas contratistas capacitan a los vecinos en:

  • Manejo y mantenimiento de equipos pesados.

  • Conducción de vehículos 4x4.

  • Uso de drones y topografía.

La estrategia también incluye la puesta en valor de la producción vitivinícola y gastronómica de Calingasta. Durante 2025, se promovieron jornadas para integrar a las bodegas y productores locales con el sector turístico, buscando que la minería potencie las actividades económicas tradicionales de la zona.

Con información de: Panorama Minero

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