El proyecto minero Los Azules consolidó su estrategia de desarrollo sostenible en Calingasta con un alcance territorial récord. Según detalló Mario Hernández, gerente de Sustentabilidad, entre 2023 y 2025 más de 4.800 personas participaron de los programas de información y participación ciudadana, una cifra de alto impacto considerando que el departamento tiene poco más de 11.000 habitantes.
Minería en Calingasta: Los Azules prioriza el empleo local y el cuidado del agua
La estrategia de sustentabilidad hace foco en el empleo local, el cuidado del agua y el fortalecimiento de la Escuela Manuel Savio.