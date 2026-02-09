Minas Argentinas diversifica su financiamiento y apuesta a la energía solar en San Luis

Los fondos obtenidos estarán destinados a la construcción del Parque Solar Calicanto, un proyecto desarrollado por Calicanto Solar, subsidiaria de Minas Argentinas. El lanzamiento de la ON se produce además en un contexto favorable, luego de que Fix SCR, afiliada de Fitch Ratings, confirmara la calificación A+(arg) con perspectiva estable para la compañía y asignara una calificación A1(arg) a la emisión de corto plazo y a las obligaciones negociables a emitirse, una de las más altas del mercado argentino.

Desde la empresa destacan que, independientemente del resultado de esta colocación, el acceso al financiamiento vía mercado de capitales representa un hito estratégico. La emisión permitirá diversificar las fuentes de fondeo e impulsar un crecimiento orgánico apalancado en deuda sostenible, en línea con la solidez operativa de sus proyectos y sus planes de expansión.

El Parque Solar Calicanto se emplazará sobre un terreno de 71,9 hectáreas en el departamento Belgrano, en la provincia de San Luis. Tendrá una capacidad instalada de 51 MWp y una generación estimada de 110,1 GWh anuales, suficiente para abastecer a más de 80.000 hogares. La conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) se realizará mediante dos líneas subterráneas de 33 kV y un nuevo campo de transformación en la Estación Transformadora Nogolí.

La inversión total prevista para el proyecto asciende a US$ 36,8 millones, de los cuales ya se ejecutaron US$ 10,5 millones. La empresa avanzó en la compra de más de 80.000 paneles solares, centros de transformación, estructuras, sistemas de seguimiento, inversores y equipamiento eléctrico, de control y monitoreo. El montaje comenzará en marzo próximo y las obras finalizarán en diciembre de 2026, con entrada en operación prevista antes de fin de ese año. Más del 50% de la producción futura ya cuenta con acuerdos de venta.

Este avance se enmarca en el proceso de expansión y consolidación de Aisa Group, holding internacional al que pertenece Minas Argentinas, con presencia en América, Europa y Asia y operaciones en minería, energía, pesca y desarrollo urbano. En los últimos años, el grupo fortaleció su posicionamiento a través de inversiones diversificadas, disciplina financiera y una estrategia de reinversión continua en activos estratégicos.

En paralelo, a comienzos de 2026 el Gobierno nacional oficializó el ingreso de Minas Argentinas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), en el marco del desarrollo del Proyecto Carbonatos Profundos (DCP) en el yacimiento Gualcamayo, San Juan. La compañía prevé una inversión superior a los US$ 650 millones y avanza en la actualización de sus Informes de Recursos y Reservas bajo los estándares internacionales NI 43-101 y Código JORC. Actualmente, Gualcamayo cuenta con 7,1 millones de onzas equivalentes de oro en recursos, de las cuales 4,9 millones están clasificadas como reservas.