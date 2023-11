Milett Figueroa negó una ruptura con Marcelo Tinelli

Así, este viernes desde LAM (América TV) abordaron a la modelo peruana saliendo de la peluquería en Palermo, y no dudaron en consultarle por estos rumores.

Absolutamente sorprendida, Milett atinó a responder con total sinceridad: “No entiendo por qué me hacen esa pregunta. No tengo por qué hablar de absolutamente nada, todo está bien, todo está muy bien. En verdad yo estoy muy bien, no sé de qué hablan, me estoy enterando por ustedes”.