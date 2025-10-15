Miércoles caluroso: se espera un alivio con la llegada del viento sur por la noche

A lo largo del día, el termómetro continuará en ascenso hasta alcanzar una máxima de 34°C, en una jornada típicamente veraniega pese a estar a mitad de octubre. Las condiciones se mantendrán estables, con probabilidad de precipitación nula y un cielo parcialmente despejado.

Sin embargo, el alivio llegará hacia la noche con el ingreso de un frente del sur, que traerá ráfagas de entre 42 y 50 km/h y marcará un descenso de la temperatura. Para el jueves, se espera un ambiente más fresco, con una mínima cercana a los 18°C y una máxima que no superará los 27°C.