San Juan amaneció este miércoles con cielo ligeramente nublado y una temperatura mínima de 16.7°C, según los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad se mantiene en torno al 45%, la presión atmosférica es de 936.6 hPa, y el viento sopla del noreste a 6 km/h, con una visibilidad de 15 kilómetros.
Miércoles caluroso: se espera un alivio con la llegada del viento sur por la noche
La máxima alcanzará los 34°C en una jornada apenas nublada y con baja humedad. Sin embargo, el ingreso de un frente del sur traerá un descenso térmico hacia la noche y un jueves más fresco, según datos del SMN.