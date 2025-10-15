"
Miércoles caluroso: se espera un alivio con la llegada del viento sur por la noche

La máxima alcanzará los 34°C en una jornada apenas nublada y con baja humedad. Sin embargo, el ingreso de un frente del sur traerá un descenso térmico hacia la noche y un jueves más fresco, según datos del SMN.

San Juan amaneció este miércoles con cielo ligeramente nublado y una temperatura mínima de 16.7°C, según los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad se mantiene en torno al 45%, la presión atmosférica es de 936.6 hPa, y el viento sopla del noreste a 6 km/h, con una visibilidad de 15 kilómetros.

A lo largo del día, el termómetro continuará en ascenso hasta alcanzar una máxima de 34°C, en una jornada típicamente veraniega pese a estar a mitad de octubre. Las condiciones se mantendrán estables, con probabilidad de precipitación nula y un cielo parcialmente despejado.

Sin embargo, el alivio llegará hacia la noche con el ingreso de un frente del sur, que traerá ráfagas de entre 42 y 50 km/h y marcará un descenso de la temperatura. Para el jueves, se espera un ambiente más fresco, con una mínima cercana a los 18°C y una máxima que no superará los 27°C.

El SMN también confirmó que el viento rotará al sector sudeste durante la tarde y se intensificará por momentos, generando un leve descenso térmico que se sentirá con más fuerza en las primeras horas del jueves.

El sol salió a las 06:54 y se pondrá a las 19:46, en una jornada ideal para actividades al aire libre durante la mañana, aunque se recomienda precaución ante el cambio de condiciones hacia la noche

