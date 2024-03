México, con gran potencial para los vinos sanjuaninos

Limita al norte con los Estados Unidos de América a lo largo de una frontera de 3155 km, mientras que al sur tiene una frontera de 958 km con Guatemala y 276 km con Belice. Las costas del país limitan al oeste con el océano Pacífico y al este con el golfo de México y el mar Caribe, sumando 9330 km de litoral.

México es el décimo país más poblado del mundo, con una población estimada en más de 130 millones de personas. La mayoría de ellas tiene como lengua materna el español, al que el estado reconoce como lengua nacional junto a 67 lenguas indígenas propias de la nación, si bien en el país se hablan alrededor de 287 idiomas. Estas cifras convierten a México en el país con mayor número de hispanohablantes, así como en el séptimo país con mayor diversidad lingüística en el mundo.

PBI: 1.470.000 millones de dólares

PBI per cápita: 11.000 dólares

Moneda: Peso mexicano

2- Aspectos económicos relevantes:

En términos macroeconómicos, por producto interno bruto (PIB) es la decimocuarta economía mundial y la undécima por paridad del poder adquisitivo (PPA); en escala regional, es la segunda economía de América Latina y la cuarta del continente. El país es muy dependiente de los Estados Unidos, su mayor compañero comercial y el destino más grande de sus exportaciones.

México es el décimo mayor exportador del mundo y recientemente se le ha nombrado «economía emergente». El envío de remesas por parte de los migrantes internacionales constituye la segunda fuente de ingresos más importante del país después del petróleo. Desde mediados de los años 1980 el país se ha inclinado por un modelo económico neoliberal con un fuerte énfasis en la apertura comercial hacia otros mercados, lo cual ha convertido al

país en el líder mundial en acuerdos de libre comercio habiendo firmado convenios de este tipo con 40 países en 12 diferentes tratados. Su asociación comercial principal es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés, o TLCAN), que firmó con los Estados Unidos y con Canadá. México también cuenta con un tratado de libre comercio con la Unión Europea, con el bloque denominado EFTA (Luxemburgo, Suiza,

Liechtenstein y Noruega); más recientemente se selló también un compromiso similar con Japón. México es el primer país de Latinoamérica que es incluido en el Índice de Bonos Gubernamentales (World Government Bond Index, en inglés), el cual reconoce calificación crediticia, liquidez y políticas macroeconómicas. El salario (sueldo mensual) medio es de U$S 772.

3-Situación general del sector de interés:

En México, los vinos tienen altos costos de producción debido en parte, a que pagan dos

impuestos: IVA (Impuesto al Valor Agregado) y el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios). Este último relacionado con la graduación alcohólica del producto, lo cual se traduce una desventaja frente a vinos provenientes de Argentina, Chile y España, con costos entre 30% a 40% menores que los vinos mexicanos de calidad similar.

El mercado mexicano del vino sigue observando un crecimiento, tanto en consumo como en variedad disponible. En los últimos años, la oferta disponible de cara al consumidor final se ha incrementado a través de los distintos canales de distribución y comercialización, con una fuerte presencia en el mercado de vinos importados, frente a una producción todavía moderada, aunque creciente, de vinos mexicanos. Actualmente, la producción de vino en México sigue siendo muy inferior al volumen de vino importado, aunque va ganando presencia en el mercado, al mismo tiempo que va aumentando su consumo por parte del público joven y del público femenino.

4-Exportaciones sanjuaninas a México:

Las exportaciones sanjuaninas totalizaron en el año 2023 en U$S 1.2 millones en valores FOB y en 735.508 kilogramos para todo tipo de productos. Entre los principales productos exportados a este destino podemos encontrar ajos; vino fraccionado; tomates enteros o trozos, preparados o conservados, s/vinagre o ácido acético; aceite de oliva virgen; camisas excluidas de punto, de algodón, p/hombres y niños; juntas o empaquetaduras de caucho vulcanizado s/endurecer; mosto de uva, bentonita, autopartes y artículos de electricidad. En valor FOB, la reducción de la facturación fue del orden del 10% comparando el año pasado con el 2022, como consecuencia de las políticas anti exportadoras aplicadas en economías regionales como la nuestra. En volumen el costo pagado fue menor, con una reducción del 4% para todas las partidas vendidas a México.

Fraccionado

Existen bodegas de San Juan con tradición exportadora a este importante mercado. Si observamos al sector vitivinícola, totalizó en U$S 425 mil en valores FOB a esta plaza. El vino fraccionado representa el 89% de los envíos del sector al mercado mexicano, con unos U$S 376 mil FOB; seguido por el mosto concentrado de uva, representando el 11%, es decir, unos U$S 49 mil valores FOB.

Conclusión

Ya que actualmente es el quinto importador de nuestros vinos, ocupando el 3,8% del mercado y este porcentaje se encuentra en continuo crecimiento.

Los mexicanos consumen vinos fraccionados de varietales tranquilos y buscan una experiencia completa entre el packaging, la calidad del vino y el precio. Lo compran mayormente en supermercados, salvo los de mayor poder adquisitivo y conocimiento enológico que se dirigen a tiendas especializadas o lo compran por e-commerce. Como consecuencia del aumento en los hábitos de consumo en el ambiente doméstico y la familiarización de los consumidores con el e-commerce como canal de compra, las ventas por internet se perfilan como un pilar fundamental para el futuro del vino.

También se espera que, debido a una mayor preocupación del consumidor por la salud, se dé un cambio de hábito de la sociedad mexicana a consumir bebidas con menor contenido alcohólico, incrementando así la popularidad de bebidas como el vino o la cerveza.

En conclusión, a pesar de que el consumo aún sea reducido respecto a los estándares de los países eminentemente productores, se estima que habrá un crecimiento constante a medio y largo plazo.

Finalmente, cabe destacar que prestigiosas empresas vitivinícolas de San Juan ya exportan a este mercado con creciente asiduidad.