OSSE advirtió por la disminución en el servicio de agua potable

El organismo informó que este 16 de octubre, debido a las condiciones meteorológicas y los vientos intensos de la madrugada de este jueves, podría verse afectado el suministro de agua potable en distintos puntos de San Juan.

Desde Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) informaron que el servicio de agua potable podría verse disminuido este jueves 16 de octubre como consecuencia de las condiciones meteorológicas y el alerta por fuertes vientos que rigió para la provincia.

La empresa recomendó a los usuarios hacer un uso racional del agua potable, recordando que los tanques domiciliarios permiten afrontar este tipo de eventos por más de 24 horas, siempre que se mantenga un consumo responsable.

Además, OSSE indicó que se monitorea la situación y que el servicio se normalizará una vez que mejoren las condiciones del viento.

Fuente: Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).

