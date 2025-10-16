Desde Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) informaron que el servicio de agua potable podría verse disminuido este jueves 16 de octubre como consecuencia de las condiciones meteorológicas y el alerta por fuertes vientos que rigió para la provincia.
OSSE advirtió por la disminución en el servicio de agua potable
El organismo informó que este 16 de octubre, debido a las condiciones meteorológicas y los vientos intensos de la madrugada de este jueves, podría verse afectado el suministro de agua potable en distintos puntos de San Juan.