Más de 1.300 personas utilizaron el Paso de Agua Negra desde su apertura

A pesar de que el paso fronterizo cerró desde el jueves al domingo, las autoridades argentinas inidicaron que las cifras de personas que usan en el paso tienen buen ritmo.

Desde su apertura oficial, 1.389 personas han utilizado el Paso de Agua Negra, según informó el Ministerio de Gobierno. Pese a que el último fin de semana el clima jugó en contra y obligó al cierre temporal del corredor internacional, las autoridades mantienen altas expectativas para una buena temporada estival.

El Paso de Agua Negra habilitado este martes

El paso fronterizo fue cerrado el jueves por la noche debido a las inclemencias climáticas y reabierto recién el domingo. Sin embargo, el movimiento se recuperó rápidamente: el lunes, ya con el tránsito restablecido, 137 personas ingresaron al país y 80 salieron, de acuerdo con los datos oficiales.

La secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, Claudia Sarmiento, explicó la situación en una entrevista con Radio Sarmiento, donde destacó que, a pesar del cierre momentáneo, el flujo de visitantes es positivo y apunta a consolidarse sobre todo durante enero y febrero.

Desde la cartera provincial recordaron que el Paso de Agua Negra permanece habilitado de 7 a 17 horas, y que se continúa monitoreando el estado climático para garantizar la seguridad de quienes transitan por el corredor binacional.

