Más de 1.300 personas utilizaron el Paso de Agua Negra desde su apertura

Paso de Agua Negra: a una semana de la apertura, cruzaron más de 800 personas

La secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, Claudia Sarmiento, explicó la situación en una entrevista con Radio Sarmiento, donde destacó que, a pesar del cierre momentáneo, el flujo de visitantes es positivo y apunta a consolidarse sobre todo durante enero y febrero.

Desde la cartera provincial recordaron que el Paso de Agua Negra permanece habilitado de 7 a 17 horas, y que se continúa monitoreando el estado climático para garantizar la seguridad de quienes transitan por el corredor binacional.