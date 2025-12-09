Desde su apertura oficial, 1.389 personas han utilizado el Paso de Agua Negra, según informó el Ministerio de Gobierno. Pese a que el último fin de semana el clima jugó en contra y obligó al cierre temporal del corredor internacional, las autoridades mantienen altas expectativas para una buena temporada estival.
Más de 1.300 personas utilizaron el Paso de Agua Negra desde su apertura
A pesar de que el paso fronterizo cerró desde el jueves al domingo, las autoridades argentinas inidicaron que las cifras de personas que usan en el paso tienen buen ritmo.