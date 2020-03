La madre de Pamela busca quedarse con su nieto y expresa: “Si mi hija no tiene la vida, ese desgraciado no merece vivir”

En la Villa Calingasta, todo es dolor. La familia de Pamela Rodríguez no puede despedir a la joven, porque todavía hay asignaturas pendientes por su muerte. El esclarecimiento del caso es una prioridad y, aunque aún no hay respuestas, hay una luz de esperanza sobre el avance de la causa, tras la declaración de Ángelo Castillo, el presunta femicida, en Tribunales.

“Pamela me dejó un bebé. Un bebé que es precioso y es el que nos mantiene en pie. Es lo más preciado que nos pudo haber dejado. Pese a quién es el padre, no importa, porque nació del vientre de mi hija. Es sangre de mi sangre. Sólo quiero que se haga justicia en el nombre de mi hija y por ese bebé que tanto me necesita. Que Dios me ilumine desde arriba para que ese bebé se quede conmigo”, el relato desgarrador de Lorena, manifiesta el amor, pese al dolor de su corazón.

Con otras palabras, la madre de la víctima expresó su deseo de buscar la tenencia permanente del niño de 3 meses que quedó huérfano de mamá, por la agresividad de su padre. “A pesar de que dicen que hay leyes, yo pienso que ese bebé me corresponde porque es la alegría de la casa. Nosotros estamos bien porque tenemos a ese angelito; yo sé que ella desde arriba nos está cuidando. Es lo único que tengo de ella.

“Mi hija no se merecía irse de esa manera. Hubiera preferido un accidente, no que este “ser humano, si así se puede decir, me la arrebatara. No acostumbro desearle la muerte a nadie; en este caso sí, espero que se muera. Si mi hija no tiene la vida, ese desgraciado tampoco merece vivir”, expresó.

Lorena remarca la necesidad de encontrar la justicia, porque su hija tenía apenas 17 años. Mientras tanto, en el Tercer Juzgado de Instrucción, dirigido por Guillermo Adárvez, Ángelo Castillo llegó para prestar testimonio este lunes y para recibir la imputación oficial.

Con las pruebas recolectadas, menos el cuchillo con el que la habría matado, el juez deberá comprobar su culpabilidad para enviarlo a juicio.