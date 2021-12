Madre de la menor abusada por su padrastro: "Mi hija es una superheroína"

Tras conocerse la sentencia, la madre de la víctima de abuso sexual manifestó en Noticiero 8 que no puede sentirse alegre por el fallo "porque esto no debería haber pasado nunca". No obstante, la mujer expresó que "ahora es momento de curar y cerrar las heridas".

En este sentido, la mujer destacó el accionar de su hija al confesar lo que había padecido. "Mi hija es una superheroína. Ella dijo que contó lo que le había pasado por sus hermanos, para que no les sucediera lo mismo", expresó.

"Con su declaración, mi hija salvó a toda su familia. Evitó que sus hermanos también se conviertan en víctimas", resaltó.

Así mismo, la mamá de la menor recordó cómo fue atravesar el periodo entre la radicación de la denuncia y la lectura de la sentencia: "Él esperó el juicio en libertad. Mi hija y yo estábamos presas, no salíamos por miedo que se apareciera".

Al respecto, el fiscal Roberto Mallea de la UFI Anivi expresó que quedó conforme con la cantidad de años que le otorgaron al hombre. "La pena estaba dentro de las expectativas pese a que, en un principio, habíamos pedido 18 años".

Del mismo modo, comentó que la defensa del condenado había solicitado que la caratula sea "abuso sexual simple" en lugar de abuso sexual gravemente ultrajante.

Aclaración

Con el único fin de no exponer a la menor de edad que fue víctima de abuso sexual, este medio tomó la decisión de no brindar mayores detalles del caso y mencionar los nombres del condenado y la madre. Sanjuan8.com entiende que al hacerlo se puede identificar o verse vulnerada la integridad de la menor.