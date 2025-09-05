Luces que transforman: la Ciudad alcanzó el 100% de cobertura led en sus calles

- Centro: 295 luminarias

- Concepción: 242 luminarias

- Desamparados: 477 luminarias

- Trinidad: 49 luminarias

Total 2024: 1.063 luminarias de calle

- Desamparados: 984 unidades

- Centro: 162 unidades

- Trinidad: 584 unidades

- Concepción: 595 unidades

Total 2025: 2.325 luminarias de calle

image

Asimismo, es importante aclarar que las luces “amarillas” que aún pueden observarse en la Ciudad, corresponden a espacios privados de consorcios. Aunque no se trata de barrios cerrados, estos cuentan con áreas comunes bajo la administración de los consorcistas, como ocurre en San Martín, Sarassa o Manantial. Para mejorar la seguridad y el alumbrado en estos lugares, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan firmó convenios que permiten ingresar y trabajar en ellos. A cambio, los consorcios abren sus instalaciones a actividades institucionales dentro del programa de gestión de cercanía. Por ello, se invita a todos los consorcios a sumarse a esta propuesta de colaboración mutua, pensada para el bienestar de los vecinos.

image

El recambio del sistema de alumbrado tradicional por tecnología led representa múltiples beneficios:

- Mejor iluminación de calles, plazas y espacios públicos.

- Mayor durabilidad de los artefactos, reduciendo la necesidad de mantenimiento.

- Menor consumo energético, lo que implica un uso más eficiente de los recursos públicos.

- Más seguridad para vecinos, peatones, ciclistas y automovilistas, gracias a una visibilidad óptima durante la noche. Además, los espacios públicos bien iluminados reducen la posibilidad de comportamientos delictivos.

Este importante avance posiciona a la Ciudad de San Juan como una capital moderna, sostenible y comprometida con el bienestar de sus habitantes. El compromiso de la gestión municipal, en articulación con la provincia, continúa consolidando una Ciudad más segura, eficiente y preparada para los desafíos que vienen.