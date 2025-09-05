Luces que transforman: la Ciudad alcanzó el 100% de cobertura led en sus calles

- Centro: 295 luminarias
- Concepción: 242 luminarias
- Desamparados: 477 luminarias
- Trinidad: 49 luminarias
Total 2024: 1.063 luminarias de calle
- Desamparados: 984 unidades
- Centro: 162 unidades
- Trinidad: 584 unidades
- Concepción: 595 unidades
Total 2025: 2.325 luminarias de calle
Asimismo, es importante aclarar que las luces “amarillas” que aún pueden observarse en la Ciudad, corresponden a espacios privados de consorcios. Aunque no se trata de barrios cerrados, estos cuentan con áreas comunes bajo la administración de los consorcistas, como ocurre en San Martín, Sarassa o Manantial. Para mejorar la seguridad y el alumbrado en estos lugares, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan firmó convenios que permiten ingresar y trabajar en ellos. A cambio, los consorcios abren sus instalaciones a actividades institucionales dentro del programa de gestión de cercanía. Por ello, se invita a todos los consorcios a sumarse a esta propuesta de colaboración mutua, pensada para el bienestar de los vecinos.
El recambio del sistema de alumbrado tradicional por tecnología led representa múltiples beneficios:
- Mejor iluminación de calles, plazas y espacios públicos.
- Mayor durabilidad de los artefactos, reduciendo la necesidad de mantenimiento.
- Menor consumo energético, lo que implica un uso más eficiente de los recursos públicos.
- Más seguridad para vecinos, peatones, ciclistas y automovilistas, gracias a una visibilidad óptima durante la noche. Además, los espacios públicos bien iluminados reducen la posibilidad de comportamientos delictivos.
Este importante avance posiciona a la Ciudad de San Juan como una capital moderna, sostenible y comprometida con el bienestar de sus habitantes. El compromiso de la gestión municipal, en articulación con la provincia, continúa consolidando una Ciudad más segura, eficiente y preparada para los desafíos que vienen.