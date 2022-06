Los servicios de salud de la provincia pueden contener a personas con problemas de Salud Mental

La profesional, durante una entrevista con Canal 8, insistió en la importancia de que ante algún cambio que noten en algún persona no duden en acercarse a un profesional que podrán guiar o contener a la persona que necesite ayuda.

“Siempre el suicida da señales previas, o un malestar o cambios en el estado de ánimo o actividades que deja de hacer. Pero estas señales no siempre son tan notorias, por eso el entorno cuando pasa algo se culpa de no haber podido anticiparse. Por eso es importante, no desestimar la ayuda de un profesional. Si alguien se empieza a sentir deprimido o triste buscar ayuda”, comentó Más durante una entrevista en Noticiero 8.

En cuanto a qué provoca que una persona tome esta determinación, la profesional destacó que es una multiplicidad de factores emocionales internos de una persona. Algunas veces, también acompañado por algo externo como la pérdida de trabajo o la muerte de algún ser querido.