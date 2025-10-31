Los préstamos de la CAS aumentaron un 350% en dos años

Por su parte, los préstamos de rodados, destinados a la adquisición de vehículos, reflejaron un aumento sostenido, pasando de $74 millones en 2023 a $126 millones en 2025, lo que permitió a cientos de trabajadores renovar sus medios de movilidad.

Estos resultados evidencian una política de financiamiento activa, transparente y adaptada a las necesidades reales de la comunidad, que consolida a la Caja de Acción Social como una herramienta de inclusión económica y bienestar social.

Para acceder a las diferentes líneas de crédito, los interesados pueden consultar los requisitos actualizados en el sitio oficial cas.gob.ar/prestamos/líneas. Allí se detallan las condiciones para las líneas personales, asistenciales, de rodados y de remodelación de viviendas, junto a la documentación necesaria y los canales de gestión disponibles.

Cabe resaltar que los TURNOS (hacer click), para préstamos pueden solicitarse a través de la página web de la CAS o bien asistir sin turno a los operativos territoriales del programa San Juan Cerca.