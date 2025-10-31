"
Los préstamos de la CAS aumentaron un 350% en dos años

Entre 2023 y 2025, los montos otorgados por la Caja de Acción Social se multiplicaron, consolidando una política sostenida de acompañamiento económico para los trabajadores sanjuaninos.

La Caja de Acción Social, dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, registró un notable incremento en los montos otorgados en préstamos durante los últimos tres años.

Entre 2023 y 2025, los préstamos personales pasaron de $1.617 millones a más de $7.377 millones, evidenciando un crecimiento de más del 350%. Este aumento responde a la actualización de las líneas crediticias y al esfuerzo por sostener mecanismos financieros accesibles frente al contexto económico nacional.

Los préstamos asistenciales, destinados a situaciones de emergencia o salud, también mostraron un crecimiento significativo: de $6 millones en 2023 a $43 millones en lo que va de 2025. En paralelo, los créditos para remodelación de viviendas alcanzaron los $699 millones en 2025, frente a los $393 millones de 2023, consolidando el compromiso del Estado con la mejora habitacional de los sanjuaninos.

Por su parte, los préstamos de rodados, destinados a la adquisición de vehículos, reflejaron un aumento sostenido, pasando de $74 millones en 2023 a $126 millones en 2025, lo que permitió a cientos de trabajadores renovar sus medios de movilidad.

Estos resultados evidencian una política de financiamiento activa, transparente y adaptada a las necesidades reales de la comunidad, que consolida a la Caja de Acción Social como una herramienta de inclusión económica y bienestar social.

Para acceder a las diferentes líneas de crédito, los interesados pueden consultar los requisitos actualizados en el sitio oficial cas.gob.ar/prestamos/líneas. Allí se detallan las condiciones para las líneas personales, asistenciales, de rodados y de remodelación de viviendas, junto a la documentación necesaria y los canales de gestión disponibles.

Cabe resaltar que los TURNOS (hacer click), para préstamos pueden solicitarse a través de la página web de la CAS o bien asistir sin turno a los operativos territoriales del programa San Juan Cerca.

