Atención: corte total en el egreso de Circunvalación hacia Ruta 20 por obras

Detalles de la interrupción:

Zona afectada: RN A014 – Egreso de Avenida Circunvalación (anillo externo) hacia Ruta Nacional 20.

Horario: Desde las 07:00 hs hasta las 15:00 hs de este miércoles 11/03/2026.

Motivo: Tareas de repavimentación.

Al tratarse de un corte total, se recomienda a los conductores que se dirigen hacia el Este (Santa Lucía o el Aeropuerto) tomar vías alternativas para evitar congestionamientos en la zona de obra.

Las autoridades solicitan circular con precaución, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal desplegado en el sector para garantizar la seguridad de los operarios y los automovilistas.