La Dirección Provincial de Vialidad comunicó un corte de calzada programado que afectará el flujo vehicular en un nodo clave de la provincia durante la jornada de hoy. Las tareas forman parte del plan de mantenimiento de las vías de acceso principales.
Atención: corte total en el egreso de Circunvalación hacia Ruta 20 por obras
Vialidad Provincial informó que este miércoles se realizarán tareas de repavimentación en el anillo externo. La interrupción del tránsito se extenderá hasta las 15:00 horas.