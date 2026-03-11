"
Atención: corte total en el egreso de Circunvalación hacia Ruta 20 por obras

Vialidad Provincial informó que este miércoles se realizarán tareas de repavimentación en el anillo externo. La interrupción del tránsito se extenderá hasta las 15:00 horas.

La Dirección Provincial de Vialidad comunicó un corte de calzada programado que afectará el flujo vehicular en un nodo clave de la provincia durante la jornada de hoy. Las tareas forman parte del plan de mantenimiento de las vías de acceso principales.

Detalles de la interrupción:

  • Zona afectada: RN A014 – Egreso de Avenida Circunvalación (anillo externo) hacia Ruta Nacional 20.

  • Horario: Desde las 07:00 hs hasta las 15:00 hs de este miércoles 11/03/2026.

  • Motivo: Tareas de repavimentación.

Al tratarse de un corte total, se recomienda a los conductores que se dirigen hacia el Este (Santa Lucía o el Aeropuerto) tomar vías alternativas para evitar congestionamientos en la zona de obra.

Las autoridades solicitan circular con precaución, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal desplegado en el sector para garantizar la seguridad de los operarios y los automovilistas.

