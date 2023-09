Los abogados penalistas, en un encuentro especial con la Corte

La actividad se realizó el 20 de septiembre en la Sede Académica del Poder Judicial de San Juan (Club Sirio Libanés) y fue el tercer encuentro que desarrolla la Corte de Justicia en el marco del Programa “Diálogo de Justicia”, el cual tiene por objetivo promover la participación de diversos sectores e instituciones que hacen al servicio de Justicia. Junto a la Corte, también participaron jueces y juezas de primera y segunda instancia y funcionarios judiciales administrativos del fuero Penal, tanto del Sistema Acusatorio como del sistema inquisitivo mixto.

El Presidente de la Corte, De Sanctis, manifestó en la apertura: “Esto es poner en marcha o ejercitar una técnica institucional de advenimiento, de acuerdos, de intercambio de ideas (…) es toda una técnica orgánica, sistémica, para escuchar a los distintos operadores que vienen a requerir o que participan o son parte directa del servicio de Justicia, como es la abogacía. No necesitamos nada, no pedimos nada, no condicionamos en nada, solo decimos que hagan las consideraciones necesarias, ya sea preguntando, o diciendo, o aportando, incluso criticando y también recibiendo aportes. Ese es el objetivo de estos encuentros”.