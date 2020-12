Los lugares para preservar la vacuna deben reunir características determinadas, que tienen que ver con la accesibilidad de las personas, la seguridad y el mantenimiento de los equipos y productos. Estos sitios deben tener diferenciado y señalizado el ingreso y el egreso de las personas que accedan a la vacunación.

Así fue la previa de la llegada de la vacuna

Habrá personal organizando las filas, para seguir con la línea del distanciamiento social y el uso obligatorio del tapaboca. Además se realizará un triage para corroborar que la persona que asiste al vacunatorio, forma parte del colectivo autorizado, de la etapa correspondiente. En ese interrogatorio se verificará que la persona esté en condiciones de recibir la dosis contra el COVID-19. Esto quiere decir que no debe presentar ningún síntoma en el momento de recibir la aplicación. Posteriormente, se efectivizará la aplicación. En total se requerirá de 260 vacunadores.

En este camino histórico de aplicación de una vacuna absolutamente desconocida, Salud Pública espera probables efectos adversos. Esto quiere decir que, alguna reacción podría producirse en el agente receptor, por lo cual también deberán estar preparados para ello. Una vez que se descarten estos efectos, la persona podrá retirarse del lugar con su calendario, para volver por la segunda dosis, pasados los 21 días.

Cada momento que sucederá dentro del vacunatorio, estará a cargo de un equipo especializado, contratado por el Estado. Este presupuesto, que va a complementar el de los $900 millones que ya invirtió el Ministerio de Salud Pública en Covid -19, se adecuará al trancurso de la vacunación. Esto implica la contratación de más personal si la situación lo requiere.

Los grupos que arrancarán con la vacunación

El primer grupo elegido es el personal de Salud Pública, pero no todos. Esto quiere decir que, las 13 mil personas que forman parte del espectro sanitario no accederán a la vacuna en un primer momento. Sólo los grupos de primera línea de combate, como los terapistas y enfermeros del área Covid, serán llamados a la aplicación de las primeras dosis. Las personas con comorbilidades, los docentes y demás líneas elegidas para ser parte de las primeras vacunaciones. Esto no quiere decir que el resto de la población no reciba dosis. Se aplicará de manera progresiva, a la medida que vayan llegando.

Los lugares destinados a la aplicación serán el Estadio Aldo Cantoni, pensado en un momento como eventual hospital de Campaña y el Polideportivo de la Escuela San Martín. Luego, en los departamentos alejados, llegará la vacuna a los centros previsto para este fin. Tal como sucederá en el Gran San Juan, habrá un operativo especial para mantener la cadena de frío. Cada operativo puede durar cerca de 72 horas.

A los departamentos alejados les harán llegar las vacunas a través de un camión con refrigeración que soporta -20ºC, de una empresa que el Estado contratará. Se trata de una empresa distribuidora de hielo, que será clave para la distribución.