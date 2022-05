Le dieron el alta al nene de 2 años que era caso sospechoso de hepatitis aguda

Mónica Jofré, jefa de Epidemiología, contó a sanjuan8.com que el niño ya se encuentra en su casa y su estado es muy bueno. De todos modos, remarcó que aún no tienen el resultado de los estudios que se le realizaron y que alarmaron a las autoridades ante el crecimiento de casos de hepatitis grave aguda.

Se espera que la próxima semana se conozcan los resultados que fueron enviados a Buenos Aires.

Recomendaciones para prevenir hepatitis

El Ministerio de Salud Pública recuerda la importancia de -controlar y completar el Calendario Nacional de Vacunación.

-Realizar la Higiene frecuente de manos

-Evitar el contacto con personas enfermas

-Cubrirse al Toser o Estornudar y evitar tocarse ojos, nariz y boca

Síntomas

Ante la presencia en menores de 16 años de síntomas compatibles con los de la hepatitis (fiebre, fatiga, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces blancas, dolor articular e ictericia) se aconseja consultar al médico.

¿Qué es la Hepatitis? La Hepatitis significa inflamación del hígado que puede ser de causa infecciosa, tóxica o autoinmune. En la mayoría de los casos, la hepatitis es provocada por un virus. Las hepatitis virales son causadas más frecuentemente por los virus de hepatitis A, B y C. El test para las hepatitis B y C permite iniciar un tratamiento oportuno y minimizar la transmisión. Las hepatitis A y B son prevenibles a través de vacunas. Los tratamientos para la hepatitis B crónica y la hepatitis C, son seguros y altamente efectivos.