"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > rutas

Las rutas nacionales se encuentran transitables, pero con precaución en zonas de badenes

Se solicita extremar la precaución al circular por sectores con badenes, especialmente tras las recientes condiciones climáticas que podrían haber afectado algunos tramos.

El estado de las rutas nacionales en San Juan es actualmente transitable en su totalidad, según el último reporte de vialidad. Sin embargo, se solicita extremar la precaución al circular por sectores con badenes, especialmente tras las recientes condiciones climáticas que podrían haber afectado algunos tramos.

A continuación, el detalle por ruta:

  • Ruta Nacional 40 (San Juan - Mendoza): Transitable.

  • Ruta Nacional 153 (Departamento Sarmiento): Transitable.

  • Ruta Nacional 014 (Avenida de Circunvalación): Transitable.

  • Ruta Nacional 150 (Jáchal - Ischigualasto): Transitable.

  • Ruta Nacional 40 Norte (San Juan - Jáchal): Transitable.

  • Ruta Nacional 40 Norte (Huaco - Límite con La Rioja): Transitable.

  • Ruta Nacional 150 (Jáchal - Rodeo): Transitable.

  • Ruta Nacional 149 (Departamento de Calingasta): Transitable con precaución en zona de badenes.

  • Ruta Nacional 149 (Departamento de Iglesia): Transitable.

  • Ruta Nacional 20 (San Juan - San Luis, El Encón): Transitable.

  • Ruta Nacional 141 (San Juan - Chepes): Transitable.

Te puede interesar...

Las autoridades recuerdan que, si bien las rutas están habilitadas, es fundamental respetar las velocidades permitidas, mantener la distancia de seguridad y estar atentos a posibles acumulaciones de agua o sedimentos en zonas bajas.

Temas

Te puede interesar