Las rutas nacionales se encuentran transitables, pero con precaución en zonas de badenes

El estado de las rutas nacionales en San Juan es actualmente transitable en su totalidad, según el último reporte de vialidad. Sin embargo, se solicita extremar la precaución al circular por sectores con badenes, especialmente tras las recientes condiciones climáticas que podrían haber afectado algunos tramos.
