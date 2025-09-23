Lanzaron una capacitación para mejorar el perfil emprendedor

La capacitación está dirigida a emprendedores sanjuaninos con iniciativas en marcha de hasta siete años de antigüedad, así como a cualquier persona mayor de edad interesada en desarrollar un proyecto propio. El programa tendrá una duración de tres meses e incluirá ocho encuentros bajo modalidad combinada, con instancias presenciales y virtuales. El inicio está previsto para la la segunda semana de octubre en las instalaciones del Cowork de la Agencia Calidad cuyo cupos son limitados.

Durante la cursada se abordarán contenidos como introducción al emprendedurismo, el rol del emprendedor, identificación del cliente, armado del modelo de negocios, cálculo de costos y precios de venta, preparación de un pitch, y dinámicas de motivación y networking. El cierre del ciclo incluirá un acto de entrega de certificados.