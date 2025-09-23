En el marco del programa San Juan Emprende, quedó abierta la convocatoria para una nueva edición de la Capacitación en Emprendedurismo – Desarrollo Emprendedor (segunda cohorte), destinada a fortalecer a los emprendedores de la provincia mediante herramientas teóricas y prácticas que impulsen el crecimiento de sus proyectos. La propuesta es organizada por la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico, a través de la Dirección de PyMEs y Emprendedores, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, en conjunto con la Universidad Católica de Cuyo y la Agencia Calidad San Juan.
Lanzaron una capacitación para mejorar el perfil emprendedor
El programa San Juan Emprende lanza una nueva edición de su capacitación destinada a emprendedores locales, con mentorías personalizadas y certificación oficial.