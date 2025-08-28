"
Lanzaron convocatorias para la Fiesta Nacional del Sol

Desde este lunes, emprendedoras, gastronímicos, músicos y stand general pueden anotarse. Todo se puede realizar vía web.

A partir de este jueves se encuentran abiertas las convocatorias para participar en la FNS 2025 como sponsors, músicos, gastronómicos y Emprendedora del Sol. Los interesados deben ingresar a www.fiestanacionaldelsol.com donde se encuentran los formularios.

Del 20 al 22 de noviembre, San Juan volverá a celebrar la máxima fiesta popular con una edición que rendirá homenaje a la historia, la cultura y la identidad provincial. Bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”, la Fiesta Nacional del Sol 2025 se vivirá por segundo año consecutivo en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay.

La propuesta incluirá una feria federal con stands de los 19 municipios, tres escenarios musicales (Peña Folclórica, Energético y Clásico), un espacio Joven, Espacio Infantil y una variada agenda de actividades.

El espectáculo central, que se presentará cada noche a las 21hs en el Velódromo, combinará música, poesía e imágenes con cientos de artistas en escena. La melodía de la célebre canción "Ay San Juan " de Hilda Rufino será el leit motiv de la promoción de la FNS, un verdadero himno sanjuanino, que todos guardamos en la memoria.

El Estadio del Bicentenario recibirá grandes shows de artistas locales y nacionales.

Este año el FNS Forum 2025 trae también conferencias inspiracionales, rondas de negocios y un Summit con especialistas de alto nivel.

Emprendedora del Sol

En esta edición también se realizará la elección de la Emprendedora del Sol 2025, que premiará y capacitará a mujeres líderes de proyectos productivos en toda la provincia.

Este año se vuelve a recorrer los 19 departamentos en busca de mujeres sanjuaninas capaces de inspirar, crear y generar oportunidades de futuro. El concurso, enmarcado en la Fiesta Nacional del Sol, tiene como objetivo reconocer, fortalecer y potenciar los proyectos liderados por mujeres, destacando su aporte a la economía provincial, a la innovación y al desarrollo social y productivo de la provincia.

Como el año pasado, se elegirán representantes departamentales para finalmente, con un jurado integrado por reconocidos referentes del mundo productivo, se definirá quien será la ganadora del premio mayor.

Premios y oportunidades:

Las participantes podrán acceder a aportes no reembolsables (ANR) para el crecimiento de sus proyectos:

-$2.000.000 para el primer puesto en cada municipio.

-$1.500.000 para el segundo puesto en cada municipio.

-Y el premio de $7.000.000 para la ganadora provincial.

Además, las finalistas recibirán capacitaciones, mentorías y espacios de difusión, fortaleciendo no solo sus ideas de negocio, sino también sus capacidades personales y empresariales.

Quiénes pueden participar:

El certamen está destinado a mujeres mayores de 18 años, con proyectos en marcha o en etapa de idea en los sectores industrial, minero, comercial, de servicios o tecnológico, ya sea en ámbitos urbanos o rurales.

Dónde inscribirse:

Las interesadas pueden hacerlo por la web de FNS: www.fiestanacionaldelsol.com donde habrá un botón especial de Emprendedora del Sol, o bien en sus Municipios.

