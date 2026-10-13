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Realizarán una clase pública en la Facultad de Filosofía de la UNSJ

Estará a cargo de Analía Videla y servirá como instancia previa de preparación hacia la 5ta Marcha Federal Universitaria en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento.

En el marco del Plan de Lucha impulsado en defensa de la educación pública, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan será escenario este martes 13 de octubre de una Clase Pública visibilizadora. La cita académica y de protesta está programada para las 15:30 hs.

La exposición central estará a cargo de la Mgter. Analía Videla, actual Directora del Departamento de Filosofía y Ciencias de la Educación. La jornada fue concebida como un espacio de debate, concientización e instancia preparatoria con vistas a la realización de la 5ta Marcha Federal Universitaria.

El eje central de las demandas gira en torno al cumplimiento estricto de la Ley de Financiamiento Universitario, norma clave para garantizar el presupuesto operativo, la investigación científica y el sostenimiento de los salarios docentes y nodocentes de las casas de altos estudios.

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La convocatoria cuenta con el respaldo unánime de los diversos claustros que integran la comunidad universitaria local. Entre los organismos adherentes figuran la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ), las entidades gremiales ADICUS, UDA Seccional San Juan y SIDUNSJ, acompañados por centros de estudiantes y diferentes agrupaciones de la provincia.

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