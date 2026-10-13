Realizarán una clase pública en la Facultad de Filosofía de la UNSJ

La exposición central estará a cargo de la Mgter. Analía Videla, actual Directora del Departamento de Filosofía y Ciencias de la Educación. La jornada fue concebida como un espacio de debate, concientización e instancia preparatoria con vistas a la realización de la 5ta Marcha Federal Universitaria.

El eje central de las demandas gira en torno al cumplimiento estricto de la Ley de Financiamiento Universitario, norma clave para garantizar el presupuesto operativo, la investigación científica y el sostenimiento de los salarios docentes y nodocentes de las casas de altos estudios.