En el marco del Plan de Lucha impulsado en defensa de la educación pública, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan será escenario este martes 13 de octubre de una Clase Pública visibilizadora. La cita académica y de protesta está programada para las 15:30 hs.
Realizarán una clase pública en la Facultad de Filosofía de la UNSJ
Estará a cargo de Analía Videla y servirá como instancia previa de preparación hacia la 5ta Marcha Federal Universitaria en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento.