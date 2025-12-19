La tarifa de la energía eléctrica subirá en San Juan después del verano

En la Audiencia, se destacó también que el incremento propuesto es menor a la variación promedio de los salarios entre junio de 2024 -fecha de la última variación tarifaria dispuesta- y diciembre de 2025.
En el Proceso de cinco Audiencias Públicas, se analizaron detalladamente, con activa participación de todos los actores con interés en la materia:
- Las proyecciones de crecimiento de la demanda eléctrica, con consideración de escenarios extratendenciales por impacto de la reactivación de la economía provincial por las inversiones en la industria minera.
- Se diseñaron planes de inversión para la mejora y modernización del servicio (incorporadas en etapa inicial en Resolución E.P.R.E. Nº 546/25 “Plan de Obras para el “Fortalecimiento de la Red de Distribución de Electricidad en San Juan. Fase inicial del Plan de Inversiones de Referencia 2026-2031”, y Resoluciones E.P.R.E. Nº 987/25 y Nº 1051/25 “Plan de Obras Obligatorio y vinculante Calingasta”.
- Se pretende modernizar los regímenes de facturación incluyendo mecanismos de Facturación Nivelada para comercios (Resolución E.P.R.E. Nº 954/25), Programas Piloto de Gestión de la Demanda (Resoluciones E.P.R.E. Nº 1209/24 y 1054/25), y facturación de cargos de red en Generación Distribuida (ambos con colaboración del IEE/UNSJ-CONICET).
- Se avanza en la modernización del Régimen de Suministro del Servicio Público de Distribución de Electricidad.
- Se definirán avanzados regímenes sancionatorios a las empresas distribuidoras, basados en la evaluación de Indicadores de Desempeño con Control Estratificado.
- Se instrumentarán mecanismos tarifarios para la captura de los beneficios que surgen por las mejoras a la eficiencia debidos avances tecnológicos durante el quinquenio, y factores de premio por la ejecución de inversiones eficaces para la mejora de la calidad del servicio.
- Se analizará el impacto tarifario de los costos y diseño de la “Empresa Modelo” según Artículo 26º de la Ley Nº 524-A (dotación, encuadre convencional, funciones y capacitación del personal).
Sobre la base de los informes técnicos presentados y pretensiones de las partes en las Audiencias, el E.P.R.E. emitirá resolución definitiva, estableciendo los parámetros que intervienen en los Costos de Desarrollo de Redes, los Costos de Operación y Mantenimiento, los Costos de Comercialización del Servicio Público de Electricidad en la Provincia de San Juan, las Normas de Aplicación del Cuadro Tarifario, y los Procedimientos de Control y Sanciones, de aplicación en el Quinquenio 2026 - 2031.