"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > energía

La tarifa de la energía eléctrica subirá en San Juan después del verano

El EPRE informó que el incremento se dará luego de 18 meses de congelamiento de la tarifa de la energía eléctrica. Rechazó la propuesta de Naturgy de una siba de 22,76%.

Luego de 18 meses de congelamiento por parte de la Provincia de las tarifas de la energía eléctrica, se discutió en audiencia pública la aplicación de nuevos regímenes tarifarios. El objetivo fue proponer incrementos menores a las variaciones de los índices salariales publicados por el INDEC y mecanismos de incentivo a la inversión.

La nueva tarifa, que se aplicará tras un año y medio de congelamiento de los valores abonados por hogares, comercios e industrias de San Juan, busca equilibrar la sostenibilidad del servicio con la protección al usuario.

Los técnicos del E.P.R.E. rechazaron la pretensión de NATURGY S.A. de un incremento de la tarifa del 22,76%, fundamentando una alternativa de incremento del 10,09 % cubre los costos eficientes de la prestación, solicitando además que los nuevos valores sean de aplicación recién en las facturas con vencimiento en el mes de Mayo de 2026, luego de superada la época estival de mayor consumo.

Te puede interesar...

En la Audiencia, se destacó también que el incremento propuesto es menor a la variación promedio de los salarios entre junio de 2024 -fecha de la última variación tarifaria dispuesta- y diciembre de 2025.

En el Proceso de cinco Audiencias Públicas, se analizaron detalladamente, con activa participación de todos los actores con interés en la materia:

  • Las proyecciones de crecimiento de la demanda eléctrica, con consideración de escenarios extratendenciales por impacto de la reactivación de la economía provincial por las inversiones en la industria minera.
  • Se diseñaron planes de inversión para la mejora y modernización del servicio (incorporadas en etapa inicial en Resolución E.P.R.E. Nº 546/25 “Plan de Obras para el “Fortalecimiento de la Red de Distribución de Electricidad en San Juan. Fase inicial del Plan de Inversiones de Referencia 2026-2031”, y Resoluciones E.P.R.E. Nº 987/25 y Nº 1051/25 “Plan de Obras Obligatorio y vinculante Calingasta”.
  • Se pretende modernizar los regímenes de facturación incluyendo mecanismos de Facturación Nivelada para comercios (Resolución E.P.R.E. Nº 954/25), Programas Piloto de Gestión de la Demanda (Resoluciones E.P.R.E. Nº 1209/24 y 1054/25), y facturación de cargos de red en Generación Distribuida (ambos con colaboración del IEE/UNSJ-CONICET).
  • Se avanza en la modernización del Régimen de Suministro del Servicio Público de Distribución de Electricidad.
  • Se definirán avanzados regímenes sancionatorios a las empresas distribuidoras, basados en la evaluación de Indicadores de Desempeño con Control Estratificado.
  • Se instrumentarán mecanismos tarifarios para la captura de los beneficios que surgen por las mejoras a la eficiencia debidos avances tecnológicos durante el quinquenio, y factores de premio por la ejecución de inversiones eficaces para la mejora de la calidad del servicio.
  • Se analizará el impacto tarifario de los costos y diseño de la “Empresa Modelo” según Artículo 26º de la Ley Nº 524-A (dotación, encuadre convencional, funciones y capacitación del personal).

Sobre la base de los informes técnicos presentados y pretensiones de las partes en las Audiencias, el E.P.R.E. emitirá resolución definitiva, estableciendo los parámetros que intervienen en los Costos de Desarrollo de Redes, los Costos de Operación y Mantenimiento, los Costos de Comercialización del Servicio Público de Electricidad en la Provincia de San Juan, las Normas de Aplicación del Cuadro Tarifario, y los Procedimientos de Control y Sanciones, de aplicación en el Quinquenio 2026 - 2031.

Temas

Te puede interesar