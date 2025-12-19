La tarifa de la energía eléctrica subirá en San Juan después del verano

En la Audiencia, se destacó también que el incremento propuesto es menor a la variación promedio de los salarios entre junio de 2024 -fecha de la última variación tarifaria dispuesta- y diciembre de 2025.

En el Proceso de cinco Audiencias Públicas, se analizaron detalladamente, con activa participación de todos los actores con interés en la materia:

Las proyecciones de crecimiento de la demanda eléctrica, con consideración de escenarios extratendenciales por impacto de la reactivación de la economía provincial por las inversiones en la industria minera.

Se diseñaron planes de inversión para la mejora y modernización del servicio (incorporadas en etapa inicial en Resolución E.P.R.E. Nº 546/25 “Plan de Obras para el “Fortalecimiento de la Red de Distribución de Electricidad en San Juan. Fase inicial del Plan de Inversiones de Referencia 2026-2031”, y Resoluciones E.P.R.E. Nº 987/25 y Nº 1051/25 “Plan de Obras Obligatorio y vinculante Calingasta”.

Se pretende modernizar los regímenes de facturación incluyendo mecanismos de Facturación Nivelada para comercios (Resolución E.P.R.E. Nº 954/25), Programas Piloto de Gestión de la Demanda (Resoluciones E.P.R.E. Nº 1209/24 y 1054/25), y facturación de cargos de red en Generación Distribuida (ambos con colaboración del IEE/UNSJ-CONICET).

Se definirán avanzados regímenes sancionatorios a las empresas distribuidoras, basados en la evaluación de Indicadores de Desempeño con Control Estratificado.

Se instrumentarán mecanismos tarifarios para la captura de los beneficios que surgen por las mejoras a la eficiencia debidos avances tecnológicos durante el quinquenio, y factores de premio por la ejecución de inversiones eficaces para la mejora de la calidad del servicio.

Se analizará el impacto tarifario de los costos y diseño de la “Empresa Modelo” según Artículo 26º de la Ley Nº 524-A (dotación, encuadre convencional, funciones y capacitación del personal).

Sobre la base de los informes técnicos presentados y pretensiones de las partes en las Audiencias, el E.P.R.E. emitirá resolución definitiva, estableciendo los parámetros que intervienen en los Costos de Desarrollo de Redes, los Costos de Operación y Mantenimiento, los Costos de Comercialización del Servicio Público de Electricidad en la Provincia de San Juan, las Normas de Aplicación del Cuadro Tarifario, y los Procedimientos de Control y Sanciones, de aplicación en el Quinquenio 2026 - 2031.