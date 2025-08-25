El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda informa que el pasado viernes se concretó con gran éxito un nuevo remate de vehículos oficiales organizado en la Gerencia de Préstamos de la Caja de Acción Social. La actividad contó con una masiva participación de público y una importante recaudación que superó los $116 millones.
La recaudación del remate de la Caja de Acción Social superó los $100 millones
