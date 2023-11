La psicología de un infanto-femicida: el peor hecho de violencia del mundo

En la historia de la criminología, no existe crimen más aberrante que el infanticidio y mucho más cuando se trata de sus propios hijos. Sabemos de las características de los femicidas, que cometen hechos escalofriantes, -que son inadmisibles en todo aspecto - pero nadie nace con la genética tan modificada como para matar a sangre fría a sus propios hijos. El femicida que se desborda por odio y ataca a la mujer, pero no deja fuera de ese "castigo" a su propia sangre, es el peor. Un criminal con semejante psiquis no sale más de la cárcel, al menos esa es la lógica, no debería salir jamás.