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La provincia sancionará a la UTA por no garantizar el servicio mínimo del 75%

Desde Trabajo y Transporte cuestionaron que no se garantizó el servicio mínimo del 75%. Habrá multas económicas a las empresas y medidas severas contra el gremio.

La retención de servicios dispuesta por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) continúa sin novedades de levantamiento desde las primeras horas de este miércoles, manteniendo paralizado el servicio de transporte público de pasajeros en San Juan. Frente a esta situación, las autoridades del Gobierno provincial fijaron una postura firme y adelantaron actuaciones legales y administrativas.

El subsecretario de Trabajo, Dr. Franco Marchese, fue contundente al evaluar el accionar sindical y confirmó que la medida no se encuadró en los marcos normativos vigentes. "Es una retención de servicio ilegal. Vamos a tomar medidas contra la UTA", aseveró el funcionario judicial y administrativo.

Entre los argumentos principales del Ejecutivo provincial se destaca el incumplimiento de las prestaciones básicas que exige la ley para los servicios esenciales. "No respetaron que tienen que brindar el 75% del servicio. Es una falta grave, la sanción va a ser del mismo tenor", remarcó Marchese sobre la conducta del gremio.

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Por su parte, el secretario de Tránsito y Transporte de la provincia, Marcelo Molina, calificó el paro como una acción "intempestiva" que afectó de manera sorpresiva a miles de sanjuaninos desde primera hora de la mañana. Asimismo, ratificó que las penalizaciones también alcanzarán al sector empresarial concesionario de las líneas.

"Vamos a tomar las medidas que serán sanciones, siempre que el servicio se vea afectado. Las sanciones económicas desde la Secretaría de Transporte son para las empresas", explicó Molina al detallar el alcance del régimen de multas financieras que ejecutará la provincia de forma paralela a las actuaciones laborales contra la entidad sindical.

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