La provincia sancionará a la UTA por no garantizar el servicio mínimo del 75%

El subsecretario de Trabajo, Dr. Franco Marchese, fue contundente al evaluar el accionar sindical y confirmó que la medida no se encuadró en los marcos normativos vigentes. "Es una retención de servicio ilegal. Vamos a tomar medidas contra la UTA", aseveró el funcionario judicial y administrativo.

Entre los argumentos principales del Ejecutivo provincial se destaca el incumplimiento de las prestaciones básicas que exige la ley para los servicios esenciales. "No respetaron que tienen que brindar el 75% del servicio. Es una falta grave, la sanción va a ser del mismo tenor", remarcó Marchese sobre la conducta del gremio.