La retención de servicios dispuesta por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) continúa sin novedades de levantamiento desde las primeras horas de este miércoles, manteniendo paralizado el servicio de transporte público de pasajeros en San Juan. Frente a esta situación, las autoridades del Gobierno provincial fijaron una postura firme y adelantaron actuaciones legales y administrativas.
La provincia sancionará a la UTA por no garantizar el servicio mínimo del 75%
Desde Trabajo y Transporte cuestionaron que no se garantizó el servicio mínimo del 75%. Habrá multas económicas a las empresas y medidas severas contra el gremio.