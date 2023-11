La mujer de Cayetano: "Logramos que en las escuelas se hable de ellos para no olvidarlos"

La entrevista completa en Punto de Partida

EL RECUERDO DE LOS TRES SANJUANINOS DEL ARA SAN JUAN

Carina contó cómo es acomodarse sola en una vida que continúa con sus hijos, sin su papá. En ese sentido, contó brevemente sobre el camino que tuvieron que transitar durante estos seis años; las negativas y obstáculos que tuvieron que sortear.

Asimismo, contó que sigue presente el grupo de familias de los tripulantes, en el cual se mantiene actualizado sobre las novedades y los hechos que se van aconteciendo.

"De la causa no espero nada. No puedo vivir pendiente de eso porque sé que es todo política. Yo sigo esperando respuestas. El gobierno que viene seguro tendrá culpa de algo, pero nadie se hace cargo", dijo y agregó: "Estamos tratando de que nadie se olvide. Hasta ahora hemos logrado que en las escuelas se hable de lo que pasó un día como hoy 15 de noviembre. Eso hace que no se olviden de ellos. Ellos iban a defender lo nuestro", selló.

Leé: Seis años del hundimiento del ARA