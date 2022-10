La historia de la nena sanjuanina que tuvo en brazos César Mascetti

Este video que se grabó en el mes de julio de 1985 se viralizó en las ultimas tras conocerse la triste noticia de la muerte del periodista y la protagonista de las imágenes Ana Paula Escobar, hija de Alejandro un camarógrafo y profesor de la carrera de Comunicación de la UNSJ recordó el momento.

Las redes sociales fueron el escenario del emotivo video que fue parte del ciclo televisivo “El Espejo” conducido por Víctor Hugo Morales para Canal 13.

“Me acuerdo de ese último programa en San Juan, que fue un viernes, el móvil estaba en Circunvalación y Mendoza. Silvina Chediek me sacó a Ana Paula que tenía un año y medio y estuvo todo tiempo alzada por ella, hasta que en el cierre me dice que César la quería sacar al aire para que mis viejos en Bs As la pudieran ver... Chau César, hasta la vista”, escribió en su cuenta Alejandro Escobar junto a varias fotos en las que se lo ve a César junto al equipo sanjuanino.

Mientras que Ana Paula se sumó a la iniciativa y compartió el video que nuevamente fue usado en decenas de homenajes que se realizaron en los principales medios del país.

Por otro lado, Alejandro Escobar recordó que recorrió junto a Cesar varios departamentos como Iglesia, Jáchal y Valle Fértil. “Estuvimos a full fueron días muy intensos”, finalizó.