Boca debutará en Chile por la Copa Libertadores

Boca llega al cruce con la Católica con una racha de 9 partidos sin derrotas, con cuatro victorias y cinco empates. El equipo que dirige Úbeda está tercero en la tabla de la Zona A del Apertura.

Universidad Católica está en el tercer lugar de las posiciones por detrás de Colo Colo y Limache en el torneo chileno.