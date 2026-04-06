Boca iniciará este martes su camino en la Copa Libertadores 2026 luego de dos años de ausencia y podrás verlo en vivo a través de Telefe. El Xeneize visitará, desde las 21.30, a Universidad Católica de Chile por la fecha 1 del Grupo D. El partido se jugará en el Estadio San Carlos de Apoquindo y tendrá como árbitro principal al uruguayo Gustavo Tejera.
Boca debutará en Chile por la Copa Libertadores
Boca Juniors visitará este martes a Universidad Católica en el inicio de la Copa Libertadores 2026. El Xeneize buscará iniciar con el pie derecho.