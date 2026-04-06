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Boca debutará en Chile por la Copa Libertadores

Boca Juniors visitará este martes a Universidad Católica en el inicio de la Copa Libertadores 2026. El Xeneize buscará iniciar con el pie derecho.

Boca iniciará este martes su camino en la Copa Libertadores 2026 luego de dos años de ausencia y podrás verlo en vivo a través de Telefe. El Xeneize visitará, desde las 21.30, a Universidad Católica de Chile por la fecha 1 del Grupo D. El partido se jugará en el Estadio San Carlos de Apoquindo y tendrá como árbitro principal al uruguayo Gustavo Tejera.

Boca llega al cruce con la Católica con una racha de 9 partidos sin derrotas, con cuatro victorias y cinco empates. El equipo que dirige Úbeda está tercero en la tabla de la Zona A del Apertura.

Universidad Católica está en el tercer lugar de las posiciones por detrás de Colo Colo y Limache en el torneo chileno.

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Universidad Católica – Boca Juniors, formaciones:

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino, Justo Giani; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

  • Estadio: San Carlos de Apoquindo
  • Árbitro: Gustavo Tejera (Uru)
  • VAR: Christian Ferreyra
  • Hora: 21:30.
  • TV: Telefe

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